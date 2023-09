Bryder etiketten: - Jeg kunne ikke lade være

Måske kender du det fra dig selv. Du kommer slentrende hen ad et butiksstrøg, og pludselig møder du kronprinsen i en kaffebutik Og så kysser du ham ...

Nej, måske ikke. Men det var, hvad der skete for den tidligere fodboldstjerne Paul Gascoigne torsdag.

Den britiske kronprins William var nemlig i Bournemouth som led i sit eget velgørenheds-program, Homewards, der sætter fokus på hjemløse.

Paul Gascoigne stødte tilfældigt ind i prins William. Foto: Avalon. red/Avalon/Ritzau Scanpix

Helt så skidt er Paul Gascoigne ikke kørende, selvom han tidligere har haft store problemer med alkohol og stoffer og deraf relaterede sygdomme.

Men han har det bedre i dag og benyttede lige lejligheden til at hilse på.

- Da jeg kom forbi, så jeg en masse mennesker og kameraer - jeg troede, at de var der for mig. Ha ha. Jeg havde ikke indset, at prins William var der.

- Han har været til et par landskampe, så jeg tænkte, at jeg lige ville hilse på.

- Jeg sagde, 'prins, det er Gazza'. Og han sagde, 'er det dig?'.

De to delte et ømt øjeblik, da prinsen lagde hånden på 'Gazzas' skulder. En gestus, den 56-årige stjerne gengældte med et kys, der ifølge den royale protokol er strengt forbudt.

Men når nu muligheden var der ...

- Han sagde, at han havde været bekymret for mig og ville sikre sig, at jeg var okay, og så lagde han hånden på min skulder.

- Og så gav jeg ham et kys.

- Nu var han faktisk lige der i Bournemouth, og der var en masse mennesker, og jeg havde muligheden. Han er en virkelig sød fyr. Så jeg kunne ikke lade være - jeg måtte give ham et kys, fortæller Paul Gascoigne, der - hvis nogen skulle have glemt det - har en fodboldfortid i blandt andet Tottenham, Lazio, Rangers og Everton og har spillet 57 kampe på det engelske landshold.