- Bryder Pernille Harder reglerne?

Andre klubber stiller spørgsmål ved Pernille Harders debut for Chelsea, for skulle hun ikke i 14 dages coronakarantæne?

Pernille Harder blev 1. september verdens dyreste fodboldkvinde, da hun skiftede fra Wolfsburg til Chelsea. Sidste weekend debuterede hun for sin engelske klub i 1-1-kampen mod Manchester United, men nu er spørgsmålet, om hun på grund af coronareglerne egentlig måtte spille med.

- Der er rejst en sag hos FA efter hun fik sin debut en uge efter at have spillet Champions League-finale for sin tidligere klub Wolfsburg i San Sebastian, skriver Daily Mail.

I England er der nemlig regler om, at rejsende fra Spanien skal i 14 dages karantæne, når de kommer til England.

- Insidere fra Chelsea er overbevist om, at de ikke har gjort noget forkert, og de tilføjer, at de fik en godkendelse fra FA inden debuten, og at regeringens retningslinjer for elitesportsfolk blev fulgt, lyder det videre i avisen.

Der gik kun en uge fra Pernille Harders Champions League-finale i Spanien til debuten for Chelsea, og det er mindre end coronareglerne foreskriver. Foto: Pool New/Reuters

Chelsea mener angiveligt, at Harder godt kunne spille uden at gå i coronakarantæne, fordi hun havde været i en sikker boble i Spanien og fløj til England via Tyskland, men der skumles tilsyneladende lidt i krogene.

- Harders indskiftning har ført til spørgsmål fra rivaler, der også har købt spillere fra Europa, og de måtte gå i isolation og missede åbningsrunden, lyder det i avisen, mens også en anonym kilde fra en rivaliserende klub, udtaler sig.

- Det er ikke godt. FA er blevet kontaktet, og det vil helt sikkert blive nævnt på næste møde i ligaen.

Udover kampen er der ifølge Daily Mail også folk, der mener, at selve kontraktunderskrivelsen var et problem, fordi hun var tæt på manager Emma Hayes.

Hverken Chelsea eller det engelske fodboldforbund har kommentarer til sagen.

