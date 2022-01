Buhet ud af egne fans

Det er aldrig sjovt at blive buhet ud af et stadion. Og slet ikke af sine egne fans på hjemmebane.

Det var præcis det, der skete for Tottenhams Tanguy Ndombele i FA Cup-kampen mod Morecambe søndag.

Her var Spurs på vej mod et pinligt nederlag til upåagtede Morecambe, der hører til i den allertungeste del af den tredjebedste række, League One.

1-0 stod det til det undertippede mandskab på Tottenham Hotspur Stadium, da Antonio Conte med godt 20 minutter tilbage af opgøret valgte at skifte tre mand ud.

Dele Alli og Bryan Gil valgte begge at løbe hurtigt ud, da de så deres numre på udskiftningstavlen, men Tanguy Ndombele havde åbenbart ikke travlt.

Franskmanden slentrede stille og roligt ud af banen, og det behagede ikke hjemmepublikum.

De buhede ham hele vejen ud, og han fik på vej mod bænken også en irriteret reaktion med fra netop indskiftede Harry Kane, der tydeligvis også mente, at det gik for langsomt.

Utilfredsheden med Ndombele blev ikke mindre af, at han efter at have forladt banen gik direkte i omklædningsrummet.

Dermed gik han også glip af det comeback, hans holdkammerater leverede i kampens finale.

Først udlignede Harry Winks, og dernæst slog de to indskiftede stjerner Lucas Moura og Harry Kane til og sikrede Tottenham en 3-1-sejr.

Dermed er London-klubben klar til 4. runde i FA Cup'en, hvor de igen får hjemmebanefordel - denne gang mod Brighton.

