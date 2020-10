Casper Sloth færdig efter halvanden måned

Casper Sloth skal på klubjagt for anden gang i 2020. Han og Notts County har således ophævet kontrakten, lydet det fra klubben på dens officielle hjemmeside.

Danskeren kom ellers til Notts County så sent som den 20. august og nåede ikke at spille en gældende kamp for klubben, før han nu har forladt den igen. I en kort meddelelse på sin hjemmeside forklarer Notts County bruddet således:

- Midtbanespilleren, som genopbyggede sin form efter en skade i preseason, og som følge deraf ikke var en del af truppen til lørdagens sæsonpremiere mod Dover, meddelte sit ønske om at forlade Meadow Lane (hjemmebanen, red.) tidligere på ugen, eftersom han ikke er faldet til i området.

- Som følge af yderligere samtaler med Neal Ardley (manager, red.) og klubben er hans kontrakt blevet ophævet, og han er fri til at finde en ny klub.

Notts County spiller i den femtebedste række i England og var Sloths første klub i syv måneder, efter han forlod skotske Motherwell i januar.

Ifølge eget udsagn kunne han også have skrevet kontrakt med danske klubber, da han skiftede til Notts County.

- Der var danske og udenlandske klubber inde i billedet. Generelt synes jeg, at det her var den bedste mulighed på alle måder. Derfor blev det dem, sagde Casper Sloth til tipsbladet.dk efter skiftet.

- Det er ikke, fordi jeg ikke vil til Danmark. Jeg er ret åben. Jeg ved godt, at jeg ikke har spillet i noget tid nu og derfor skal til at i gang, så det er ikke, fordi jeg aldrig igen vil spille i Danmark. Men jeg kan også godt lide at komme ud og opleve andre steder og andre lande. Nu har jeg boet i England, men det her er anden by.

Der er endnu ingen udmelding om, hvor Sloth fortsætter karrieren efter bruddet med Notts County.