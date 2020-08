1,4 milliarder: Karrierens mest betydningsfulde

1,4 milliarder kroner!

Det er, hvad der står på, spil når Brentford og Fulham tirsdag aften mødes på Wembley i en af historiens mest betydningsfulde opgør i engelsk fodbold.

Det er i hvert fald den enkeltstående kamp, hvor der står mest på spil.

For det foregår efter konceptet: The Winner Takes It All.

Vinderen rykker ikke bare op i Premier League, men scorer samtidig svimlende 1,4 milliarder kroner på sejren.

Taberen bliver i Championship og må jagte nye mål om at indløse billet til drømmeland – Premier League.

For Thomas Frank er det ubetinget historiens største kamp som træner. Fra sit lejede hus i udkanten af London kan Brentford-træneren lige ane buen på Wembley Stadium, hvor hans spillere tirsdag aften kan skrive fodboldhistorie.

- Jeg ved godt, at der står mange penge på spil. Men vi bruger ikke et sekund på det. Vi tænker kun på det sportslige.

- Men der sidder selvfølgelig nogle folk hos os på direktionsgangen og tænker over, hvor meget der står på spil, forklarer Thomas Frank.

Pontus Jansson, der er anfører i Brentford, kan skrive fodboldhistorie med Thomas Frank tirsdag. Det sker, hvis den lille Londonklub kan avancere til Premier League. Foto: Warren Little, Getty Image.

Aldrig vundet playoff-kamp

Kaster man et blik på statistikkerne, så har Brentford besejret Fulham 2-0 og 1-0 i sæsonens to kampe i Championship. Men langt værre ser det ud, når man ser på, hvordan det er gået danskerklubben i play-off kampene siden 1990-91.

I otte forsøg er det endnu ikke lykkedes Brentford at sikre sig oprykning via playoffs, og med undtagelse af League 1-semifinalen i 2013, hvor man overvandt Swindon Town efter straffesparkskonkurrence, havde Brentford inden de to kampe mod Swansea i år endnu til gode overhovedet at vinde en kamp.

I de 15 kampe, klubben havde spillet, var det blevet til fem uafgjorte og ti nederlag.

- Vi går ind til finalen med ekstra kriller i maven. Alle er ikke lige gode til at håndtere den form for pres. Men jeg føler, vi med nederlagene til Stoke og Barnsley betalte værdifulde lærepenge på vores vej mod Premier League, forklarer Thomas Frank.

Han har grobund for optimisme, fordi han råder over en frygtindgående angrebstrio, der har scoret 57 af holdets 80 mål i sæsonen. Ollie Watkins med 25, Said Benrahma med 17 og Bryan Mbeumo med 15 scoringer er ligaens farligste angrebstrio. Derudover har han ligaens stærkeste defensiv.

- Det bliver en helt lige kamp mellem to hold, der står rigtig godt til hinanden. Jeg vil dog mene, at vi har et bedre hold. Vi er dygtigere til at presse, og så betyder det også noget, at vi har besejret Fulham to gange i sæsonen, påpeger Thomas Frank.

Fulham og Aston Villa spenderede hver én milliard kroner på nye spillere, da de rykkede op i henholdsvis 2018 og 2019.

Hvor meget, der eventuelt vil blive investeret i Brentford, spekulerer Thomas Frank ikke på, før slaget på Wembley er afgjort. Pengene bliver ikke brugt på forhånd.

Christian Nørgaard har spillet en stor rolle i Brentfords succes. Han var den brik, vi manglede, siger Thomas Frank. Foto: Nigel Keene, ProSports/Shuttenstock

Hadeklubben

Opgøret på Wembley er meget passende også en kamp mellem to klubber, hvor hadet mellem fansene er stort.

- Hvis du spørger vores fans på +50, vil de sige, Queens Park Rangers er hadeklubben, fordi de ville købe vores klub og lukke den for mange år siden.

- Men i nyere tid er der ingen tvivl om, at Fulham er hadeklubben for Brentfords tilhængere. Vi ligger begge i den vestlige del af London, og der er virkelig gang i den på tribunerne, når vi mødes, siger Thomas Frank og uddyber:

- Det kan sagtens tænkes, at Fulham ser sig som storebror, når vi mødes, men vi har vist, vi uden problemer kan være med mod dem.

Brentford har tabt otte playoff-kampe siden 1990/91-sæsonen. Derfor kan Thomas Frank skrive historie ved at besejre Fulham tirsdag på Wembley. Foto: John Sibley, Ritzau Scanpix.

- Faktisk passer det os rigtig godt, hvis vi er i en slags underdog-rolle. Der vil helt naturligt være et større pres på Fulham, fordi de har spillet så mange år i Premier League. Til gengæld har vi en enorm sult for at komme op i det bedste selskab, forklarer Thomas Frank.

Han føler sig i dag som en dygtigere træner end for fire år siden, da han forlod Brøndby.

- I bund og grund er jeg den samme person, men jeg er blevet skarpere på flere fronter som træner, fastslår han.

Brentford har ikke været i Englands bedste fodboldrække i 73 år. Det vil være en historisk bedrift, hvis det tirsdag lykkes at besejre Fulham. For det sker samtidig med, at klubben i næste sæson er klar til at indvie et helt nyt stadion: Brentford Community Stadium.

Du kan naturligvis følge aftenens milliard-kamp live i tekst med Ekstra Bladet. Kampen starter kl. 20.45

Frank om danskerne Thomas Frank har fire danske spillere og én assistent, som har været en stor del af succesen i Brentford. Her sætter cheftræneren ord på deres præstationer i sæsonen: Henrik Dalsgaard Det har været et meget voldsomt højt bundniveau vi har set fra hans side. Han er en af holdets ledere. Hos os har han en lidt anden rolle end i AaB og på landsholdet, hvor han kom blæsende på kanten. Hos os er han mere stabiliserende i bagkæden, og defensivt har han været meget stærk. Christian Nørgaard Han var den brik, vi manglede i puslespillet. Han har præsteret på et enestående, højt niveau gennem hele sæsonen. Han er med til at gøre holdet komplet og få det hele til at gå op i en højere enhed. Mathias Jensen Han kom jo fra et ophold med skader i Celta Vigo. Som sæsonen er skredet frem, har han fået større betydning. Han præsterer på et højt niveau, er en ekstrem dygtig presspiller og hans præstation i 3-1 sejren over Swansea var hans bedste for os. Oplægget til Ollie Watkins 1-0 mål var ren verdensklasse. Emiliano Marcondes Er der én, der fortjener succes, så er det ham. Efter al den modgang han har haft med skader. Efter de to store skader han har haft, sled han med at finde rytmen. Den fik han i efteråret i FCM. Her i foråret er han blevet bedre og efter coronapusen er han en af vores mest formstærke spillere. Brian Riemer, assistenten Han har ansvaret for de defensive dødbolde, og den opgave har han løst perfekt. Brentford har altid scoret mange mål, men har slidt med at få styr på defensiven. Det er sket med Brians ankomst. Han har skabt en defensiv struktur og på den måde ændret på tingene. Nu forsvarer vi os som et hold. Ingen vender ryggen til, når vi skal forsvare os.

