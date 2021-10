34-årig bekræfter: Vil købe traditionsklub

Den kriseramte fodboldklub Derby County kan muligvis snart få ny ejer.

Således har den amerikanske forretningsmand Chris Kirchner mandag bekræftet, at han er interesseret i et købe Championship-klubben.

Det sker i et åbent brev til klubbens fans, som bliver bragt i avisen Derby Telegraph.

Derby County, hvis manager er Manchester United-legenden Wayne Rooney, blev sat under administration i september som følge af økonomiske problemer.

Klubben fik i den forbindelse fratrukket 12 point, hvilket har efterladt holdet på sidstepladsen i Englands næstbedste række.

34-årige Chris Kirchner har tjent sin formue som stifter af logistikplatformen Slync.io.

Han skriver i brevet, at han har tænkt sig at bringe Derby ud af administration, og at han vil bede English Football League (EFL), der er de lavere divisioners organisation, om godkendelse til at blive klubbens nye ejer.

- På nuværende tidspunkt er administrationsprocessen kompleks. Men jeg har informeret administratorerne om, at jeg er villig til at overkomme disse udfordringer, skriver amerikaneren.

- Jeg har tydeligvis kun lige taget hul på det arbejde, der skal finde sted med administratorerne og EFL. Jeg har respekt for disse mekanismer.

- Ikke desto mindre har mit hold og jeg allerede haft samtaler med alle parterne for at finde ud af, hvor vi begynder, lyder det videre.

Chris Kirchner tilføjer i brevet, at han var at finde på lægterne, da Derby i sidste uge spillede 2-2 med Luton på hjemmebane.

Som følge af at klubben er sat under administration, er Derby County for tiden underlagt et transferforbud.

Klubben, der er en af de ældste i det engelske fodboldsystem, har seks point op til Cardiff City på den sidste plads over nedrykningsstregen i The Championship.