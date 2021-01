Afviste til højre og venstre

Philip Zinckernagel blev nytårsdag præsenteret på en lang aftale i engelske Watford, men den danske komet kunne også sagtens være endt andetsteds. Det åbner han selv for i et interview med Daily Record.

Den 31. december 2020 udløb hans aftale med Bodø/Glimt, hvorfor Philip Zinckernagel kunne hentes på en fri transfer, og det var der ifølge ham selv flere klubber der var interesserede i.

Tidligere har der været rygter om tyrkiske Fenerbahce og serbiske Røde Stjerne, men ifølge Zinckernagel kunne han også være endt hos Bundesligaens bundprop, Schalke 04, eller hos skotske Celtic. Derudover var der også interesse fra flere andre lande, fortæller den 26-årige dansker til Daily Record.

- Jeg kunne have valgt at tage til klubber, hvor jeg ville have tjent flere penge. Jeg foretrak den sportslige udfordring frem for penge - ikke at det er en dårlig kontrakt, jeg har hos Watford - og at det er en kontrakt på fem og et halvt år.

- Jeg havde tilbud fra klubber i Tyrkiet, Holland, Schalke 04 i Tyskland, Frankrig, Saudi-Arabien og meget i Østeuropa. Og derudover var Celtic også involveret. Jeg var nødt til at tage en beslutning inden Brexit, og jeg fik den bedste følelse i Watford, siger Philip Zinckernagel.

Watford er aktuelt i Championship, men er en del af kampen om oprykning til Premier League, og netop det har været med til at overtale danskeren.

- Det er en klub med stort potentiale. Den samlede pakke med deres ambitioner, økonomi og mine muligheder for spilletid var den bedste for mig.

- Hvis jeg ikke tog chancen nu, får jeg muligvis aldrig chancen igen. Det var nu eller aldrig. Muligheden for at kunne spille i Premier League vil være større her i Watford, tror jeg. Det vil være en drøm, der går i opfyldelse, hvis jeg kommer til det, siger han.

Philip Zinckernagel, 26 år, kommer til Watford ovenpå et forrygende år i Bodø/Glimt, hvor han leverede mål og assists på samlebånd og blev kåret til Årets Spiller i Norge.

