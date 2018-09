Reddet i sidste øjeblik: Bolton undgår transferforbud og pointstraf

Tidligere på ugen kunne Bolton-ejer, Ken Anderson, fortælle, at klubben ville modtage en pointstraf og et transferforbud, da det ikke var lykkedes klubben at nå til enighed med BluMarble om at tilbagebetale et lån på 33,5 millioner kroner.

Det undgår klubben dog nu, og derfor sættes Bolton heller ikke under administration.

Ken Anderson kan nu fortælle, at han har indgået en aftale om at tilbagebetale lånet. Samtidig gør han det også klart, at han fået omlagt og reduceret flere andre forpligtelser, og derfor sparer han klubben for omtrent 12,5 millioner kroner.

- Jeg sætter stor pris på og forstår, at de sidste par dage har forårsaget en vis bestyrtelse for jer alle, og jeg vil gerne undskylde for det, men hele processen har været meget kompleks og langt fra let.

- Vi kan nu alle nu lægge dette bag os og komme videre, og så kan vi støtte holdet helt og holdent efter en god start på sæsonen, når de vender til University of Bolton Stadium på lørdag mod QPR.

- Jeg vil gerne takke jer alle for jeres tålmodighed, og vi kan alle se frem til en sæson med fremskridt både på og uden for banen, siger Ken Anderson til klubbens hjemmeside.

Efter sæsonens første seks kampe har Bolton samlet 11 point sammen, og klubben ligger nummer otte i the Championship.

