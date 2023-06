Aston Villa ansætter spanier: Johan Lange får ny rolle

Johan Lange kommer ikke længere til at have lige så meget indflydelse på, hvordan Aston Villas trup skal sættes sammen.

Fredag oplyser Premier League-klubben, at den har ansat spanske Ramon Rodriguez Verdejo - bedre kendt som Monchi - som 'president of football operations'.

Spanieren, der kommer til Aston Villa fra Sevilla, kommer til at være øverst ansvarlig for alt, der har med fodbold at gøre i klubben, lyder det.

Ansættelsen sætter gang i en rokade i klubbens ledelse. Det betyder blandt andet, at Johan Lange ikke længere kommer til at have titel af sportsdirektør.

Danskeren skal i stedet fremover være 'global director of football development and international academies'.

- Dette betyder, at hans (Langes, red.) store kendskab til truppen og akademiet vil give samhørighed og fortsætte vores succesfulde udvikling af spillere, lyder det på Aston Villas hjemmeside om Langes nye rolle.

Under Monchis sportslige ledelse har Sevilla gennem årene vundet Europa League hele syv gange. Senest for et par uger siden.