Gerrard tæt på job i kriseklub

Steven Gerrard ser ud til at skifte Rangers FC ud med kriseramte Aston Villa, der har tabt fem kampe i træk.

Steven Gerrard er tæt på managerjobbet i Aston Villa, hvor Kasper Hjulmand også blev bragt i spil. Men den danske landstræner var hurtigt ude at afvise alle spekulationer.

Den 41-årige Rangers-manager er førstevalget hos den kriseramte engelske Premier League klub.

Og alt tyder på, at Liverpool-legenden er stærkt interesseret i jobbet som manager i den midtengelske klub.

Liverpool-legenden Steven Gerrard ser ud til at blive ny manager i Aston Villa. Foto: Jan Sommer.

Aston Villa-ledelsen gav i weekenden manager Dean Smith sparket efter det femte nederlag i træk. Aston Villa har ikke bundet siden slutningen af september, hvor de vandt 1-0 på Old Trafford mod Manchester United.

Dean Smith blev således den femte manager, der fik en fyreseddel i Premier League i denne sæson. Watford, Newcastle, Tottenham og Norwich har allerede fyret deres manager.

Flere engelske medier har rapporteret, at Aston Villa har ønsket at tale med Steven Gerrard, og den tilladelse ventes Rangers at give i løbet af ganske få dage.

I Aston Villa kan Steven Gerrard i øvrigt blive genforenet med Christian Purslow, der har en fortid som direktør, da Gerrard var i Liverpool.

Steven Gerrards tidligere holdkammerat Jamie Carragher har til Sky Sports udtalt:

Steven Gerrard vandt aldrig Premier League, men han vandt Champions League sammen med Liverpool i 2005. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix.

- Jeg mener, Aston Villa er en perfekt klub for Gerrard. Med den position han befinder sig i nå er, at han vandt titlen fra Celtic, og nu igen står til at vinde mesterskabet.

I den perfekte verden vil man måske ønske, at han blev i Rangers til sæsonen er ovre og så drog til Aston Villa, siger Jamie Carragher.

Omvendt kan man sige, at Steven Gerrard skal prøve sig af på øverste hylde – Premier League – hvis han en dag skal have opfyldt drømmen om at træne sin tidligere klub, Liverpool.

Jürgen Klopps kontrakt udløber i Liverpool i 2024. Det vil være naturligt, at Steven Gerrard på det tidspunkt er klar til at afløse ham i Liverpool. Foto: Dylan Martinez/Reuters.

Jürgen Klopp har tidligere udtalt, han skal have ét års fodboldpause, når hans kontrakt udløber 2024.

Det mest interessante bliver nu, hvem Steven Gerrard tager med sig i trænerteamet i Aston Villa.

Steven Gerrard kom til Rangers FC i 2018. I sidste sæson førte han klubben til det første mesterskab i ti år.

For nylig var han i Brøndby, hvor han spillede 1-1 med Rangers mod de danske mestre. Ved den lejlighed lagde Gerrard ikke skjul på, at han betegnede Brøndby som det klart dårligste hold i Europa League-gruppen.

Kontrakten med skotterne løber til 2024.

Hvis Steven Gerrard får jobbet går der ikke lang tid, før han vender tilbage til Anfied. 11. december mødes Liverpool og Aston Villa.

Selv om han kommer i rollen som Aston Villa-manager, kan han helt sikkert forvente en hyldest modtagelse af The Kop.