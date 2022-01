Av! Får kæmpe bule i panden

Målmanden kom hjem fra kampen med en bule på størrelse med en golfbold - se situationen lige her

Han gjorde, som målmænd nu gør.

Brice Samba kastede sig frygtløs ud mod både bold, holdkammerat og modstander, da Nottingham Forest lørdag mødte Derby County på hjemmebane.

Den 27-årige målmand bragede hovedet ind i Derbys Tom Lawrence og blev liggende i græsset. Han fik hurtigt lægehjælp, og to minutter senere var Samba igen på benene.

Her kunne han rejse sig op til en ordentlig bule i sin venstre side af panden.

Se det hele i klippet øverst.

Efterfølgende har han da også haft overskud til at lave sjov med episoden.

'Fik, hvad vi kom for, med lidt ekstra til mig,' skriver han.

Der skulle dog mere end den voldsomme bule til at stoppe Forest-målmanden. Trods den spillede han Championship-opgøret til ende.

Samba og Forest vandt kampen 2-1 efter en målløs første halvleg. Danske Philip Zinckernagel kom på banen i anden halvleg og lagde op til 2-0-scoringen.

Forest er med sejren oppe på 40 point. Klubben har fire point og en kamp i hånden op til Huddersfield på den playoff-givende sjetteplads.

