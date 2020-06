Bin Laden-figur fundet på stadion

Mange fodboldklubber i England og resten af Europa har under coronakrisen fyldt tomme tribuner med papfigurer med billeder fans og andre interesserede.

For den engelske klub Leeds havde et uvelkomment ansigt imidlertid sneget sig ind på hjemmebanen Elland Road.

Et billede af den tidligere al-Qaeda-leder Osama bin Laden, som blev dræbt i 2011, er således blevet fjernet af fodboldklubben, skriver BBC.

Papfiguren nåede at blive placeret på et sæde, og det blev opdaget på et billede på Twitter, før klubben fjernede den.

Leeds har forsikret, at der 'ikke vil være flere stødende billeder'.

Tidligere på måneden oplyste Leeds, at 15.000 papfigurer ville være indsat til de mennesketomme hjemmekampe i Championship.

Fansene har fået mulighed for at designe deres egen figur for 25 britiske pund - cirka 205 kroner.

Leeds tog hul på den resterende del af sæsonen efter coronapausen i søndags med et nederlag på 0-2 til Cardiff.

Leeds kæmper for oprykning til Premier League og ligger på andenpladsen med 71 point før de sidste otte spillerunder.

Klubben har syv point ned til Fulham på tredjepladsen. De to bedste hold rykker op i den bedste engelske fodboldrække.

Holdene, som slutter på tredje- til sjettepladsen i grundspillet, dyster om den sidste oprykningsplads i et slutspil.

Andre sportsklubber har ligesom Leeds ladet fans få plads på stadion i papform, fordi de ikke fysisk kan møde op på stadion.

Tidligere på måneden blev en papfigur med billede af den britiske seriemorder Harold Shipman ifølge australske medier opdaget til en kamp i landets rugbyliga.