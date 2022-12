Bøn til fans: Stop med at synge om min penis

Den 20-årige offensivspiller Amad Diallo er udlejet fra Manchester United til Sunderland i denne sæson, og ivorianeren er en populær skikkelse blandt tilhængerne af Championship-klubben, der allerede har kreeret deres egen sang til Diallo.

Her hylder de offensivspillerens evner på fodboldbanen, men de hylder mere end det. I sangen får tilhængerne også flettet en anerkendelse ind til Amad Diallos ædlere dele og ikke mindst det antal centimeter, lejesvenden fra Manchester United kan præstere mellem benene.

Som sådan er det jo ikke det værste ry, en mand kan bære rundt på, men ivorianeren vil gerne have det stoppet.

- Sunderland-fans, jeg har haft det fantastisk her, og jeg elsker jeres energi. Det er fantastisk at høre mit navn, men man skal være respektfulde. Lad os ændre sangen, men bevare lydniveauet, siger Amad Diallo i et videoklip på klubbens Twitter-konto.

Tidligere har superstjernen Romelu Lukaku oplevet noget lignende. Da han var i Manchester United, sang tilhængerne om belgieren, at han har en '24 inch penis', hvilket svarer til cirka 60 centimeter. Det må siges at være en del.

20-årige Amad Diallo har scoret fire mål for Sunderland i denne sæson.

