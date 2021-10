Brandvarm dansker scorer igen i England

Danske Emil Riis brænder i øjeblikket banerne af for Preston North End i den næstbedste, engelske række.

Lørdag scorede den tidligere Randers-angriber sit mål nummer otte i denne sæson, da han udlignede til 1-1 mod Queens Park Rangers i The Championship.

Efter en halv time løb danskeren dybt og parkerede en forsvarsspiller, inden han sikkert sendte bolden i mål.

Målet var dog ikke nok for Preston North End, der endte med at tabe opgøret 3-2 efter to sene mål af London-holdet.

Alligevel kan Emil Riis glæde sig over, at hans egen sæsontotal nu er oppe på otte mål.

Fire af dem er scoret i Carabao Cup, mens han også har lavet fire i The Championship.

Han har dermed scoret en tredjedel af holdets ligamål i denne sæson.

Preston North End ligger efter nederlaget nummer 18 i The Championship.