Brentford slår topholdet og springer op som treer

Der var godt med dansk islæt, da Brentford spillede sig inden for fem points afstand af en direkte oprykning til Premier League med en 1-0-hjemmesejr over topholdet West Bromwich.

Kenneth Zohore fik spilletid i anden halvleg for West Bromwich, men han kunne ikke forhindre de tre landsmænd, som Thomas Frank havde givet en startplads i kampen for Brentford, i at snuppe de tre point.

Med sejren ligger Brentford nummer tre med fem point op til West Bromwich og Leeds United på de to direkte oprykningspladser i The Championship. Leeds har dog en kamp til gode.

Nummer tre til seks i rækken skal spilles playoff om én oprykningsplads.

Henrik Dalsgaard på højrebacken, Christian Nørgaard på midten og Emiliano Marcondes på kanten bidrog alle til, at hjemmeholdet kom godt fra start.

Allerede efter et kvarters spil kom London-klubben foran ved topscorer Ollie Watkins.

Det blev det eneste mål i første halvleg, hvor Christian Nørgaard ragede et gult kort til sig på tærsklen til pausen.

Gæsternes manager, Slaven Bilic, sendte fra anden halvlegs start sit danske trumfkort i aktion. Kenneth Zohore kom ind for at fylde i feltet og lægge tryk på offensivt.

Planen lykkedes til dels, da Brentford blev presset mere tilbage, men West Bromwich sled stadig med at producere de helt store chancer og et vedvarende tungt pres omkring hjemmeholdets felt.

Selv om Brentford fik lidt kontrachancer, havde gæsterne de fleste chancer, men det blev ikke til flere mål.

Det betyder også, at Leeds United kan tilbageerobrede duksepladsen fra West Bromwich og åbne et hul på tre point med en sejr lørdag over Fulham.

