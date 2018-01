Dansk angriber blev matchvinder i England

Tidligere har Brentfords manager udtrykt sin glæde over at have en spiller som Lasse Vibe.

Den holdning har han formentlig stadig efter lørdagens kamp mod Reading. Her formåede danskeren nemlig at komme på måltavlen efter 75 minutters spil og blev dermed kampens eneste målscorer.

Matchvinderen kan nu juble over at have scoret fem mål i sine seneste fem kampe for Brentford i Championship.

Spoler man tiden blot en måned tilbage, vil man notere sig, at Lasse Vibe blev matchvinder i opgøret mod Aston Villa, da han scorede til 2-1 efter 52 minutter.

Lasse Vibe må derfor siges at være en mand, der formår at vise sig afgørende på gode tidspunkter.

Andreas Bjelland spillede samtlige minutter for Brentford, mens Emiliano Marcondes så kampen fra bænken.

Henrik Dalsgaard var ikke med i kamptruppen.

