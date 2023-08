Dansk bomber tæt på vildt skifte

24-årige Mileta Rajovic har vist, at han kan få netmaskerne til at blafre i både Danmark og Sverige.

Den tidligere Næstved-spiller scorede ni mål i 15 kampe i Nordicbet-ligaen i sidste sæson for 'de grønne', og siden har han taget Sverige med storm, efter han skiftede til Kalmar FF i Allsvenskan.

Nu tyder meget på, at den danske angriber fortsætter karrieren i engelsk fodbold.

I hvert fald melder flere medier, herunder The Athletic og svenske Fotbolldirekt, at Mileta Rajovic er snublende tæt på at skifte til Watford, der spiller i Championship.

Ifølge The Athletic er Rajovic øverst på ønskelisten over nye angribere, og han forventes at skrive en lang kontrakt med klubben.

Mileta Rajovic har nået at spille en halv sæson i Allsvenskan, hvor det er blevet til 13 mål i 26 kampe.

Watford indtager i øjeblikket niendepladsen i Englands næstbedste række.