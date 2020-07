Dansk stjerne i viralt hit: - Vi elsker dig

En del danskere må have spærret øjnene op, da skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau sent fredag aften pludselig dukkede op på engelske BBC Sports Twitter-konto i en hyldest af Leeds Uniteds argentinske manager, Marcelo Bielsa.

Det skyldes, at Leeds fredag sikrede sig direkte oprykning til Premier League, efter West Bromwich tabte til Huddersfield.

Den danske skuespiller er erklæret Leeds-fan og også et særdeles kendt navn i England qua sin rolle som Jamie Lannister i HBO-serien Game of Thrones.

Marcelo Bielsa har ført Leeds United i Premier League for første gang i 16 år. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Det er 16 år siden, Leeds United rykkede ned fra Premier League, og i videoen, som efterhånden er vist mere end tre millioner gange og delt 27.000 gange, lægger Nikolaj Coster-Waldau iklædt Leeds-trøje ikke skjul på sin glæde over, at favoritholdet fra næste sæson er tilbage i det fine selskab for første gang siden 2004.

- Den dag, vi rykkede ned, var min datter kun tre år gammel, og se hende nu. Hun kan køre bil, hun kan stemme og hun oven i købet arbejde, siger han i videoen, der skal forestille at være en telefonsvarerbesked til Leeds-manager Marcelo Bielsa.

I øvrigt med private billeder som billededækning.

Du kan se hele hyldesten nedenfor

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL — BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2020

Som det fremgår af videoen sparer den den danske skuespiller ikke på superlativerne i sin hyldest af den 64-årige legendariske træner.

- Du har skrevet historie med Leeds. I aften er du udødelig. Dit navn, din stil, dine bedrifter. Marcelo, jeg vil have, du skal høre denne besked. Vi elsker dig. Mere end du nogensinde vil kunne forstå.

Det er ikke første gang, Nikolaj Coster-Waldau deler sin kærlighed til Leeds med BBC.

I forbindelse med klubbens FA Cup-kamp mod Arsenal i januar fortalte han, hvordan han i begyndelsen af 90'erne kastede sig over Leeds, til trods for at hans far var Arsenal-fan.

Det kan du høre mere om her.

Med Brentfords nederlag til Stoke lørdag eftermiddag er Coster-Waldau og Leeds ikke bare sikret direkte oprykning, men også førstepladsen i The Championship. Før de to sidste kampe har klubben fem point ned til West Bromwich på andenpladsen, men da de nærmeste rivaler blot har en enkelt kamp tilbage, kan Leeds ikke hentes.

Leeds møder Derby ude søndag, mens de slutter sæsonen af på hjemmebane mod Charlton på onsdag.

