Dansker bag vildt mål: Scorer efter syv sekunder

Philip Billing stod for en opsigtsvækkende assist, da Bournemouth blot skulle bruge syv sekunder af anden halvleg på at score mod Fulham

Der var topopgør i den næstbedste engelske række fredag aften, da Fulham tog imod Bournemouth på Craven Cottage.

Og det blev et topopgør med dansk hovedrolle.

Bournemouth leverede således lidt af en genistreg fra anden halvlegs start, da et tilsyneladende nøje indøvet træk endte i scoring efter blot syv sekunder.

Dominic Solanke scorede målet, men havde ikke kunnet gøre det uden Philip Billings strålende assist.

Se målet i tv-klippet øverst i artiklen - og læs resten af artiklen under billedet..

Philip Billing har stor succes i Englands næstbedste række. Foto: Tim Goode/Ritzau Scanpix

Der er naturligvis ikke tale om et rekordhurtigt mål, fordi det først faldt i anden halvleg, men havde Bournemouth lavet samme nummer i første halvleg, ville det være blandt historiens hurtigste scoringer i engelsk fodbold.

Desværre for Bournemouth rakte scoringen ikke til tre point. Tosin Adarabioyo udlignede for Fulham seks minutter før tid og sørgede dermed for, at Fulham beholder førstepladsen i Championship foran netop Bounemouth.

Forspringet er på et enkelt point, men begge klubber har et godt hul på henholdsvis ni og otte point ned til Queens Park Rangers på tredjepladsen. Sidstnævnte har dog en kamp i hånden.

