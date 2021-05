Dansker hædret for supersæson

Mads Juel Andersen bliver af anerkendt fodboldsite kåret som én af The Championships bedste forsvarsspillere denne sæson

Det er ikke mere end et par uger siden, Ekstra Bladet talte med Mads Juel Andersen i Barnsley. Ved den lejlighed sagde han:

- Jeg vil gerne udvikle mig til en topspiller. Jeg er på vej, og det har været nogle rigtig gode, lærerige år for mig.

Du kan læse hele interviewet her: Kasseret i Brøndby - tæt på Premier League

Ja, det skal vi da lige love for.

Det er nu ved at være to år siden, AC Horsens solgte ham for seks-syv millioner kroner, og i dag er værdien bestemt ikke blevet dårligere.

Han har spillet 84 kampe i Englands næstbedste række – heriblandt samtlige 46 ligakampe denne sæson.

Og det er gået godt. Sådan rigtig godt.

Whoscored.com, der mandsopdækker internationalt og i særdeleshed engelsk fodbold tæt, og som uge efter uge giver karakterer, har ham på årets hold i The Championship efter de 46 indledende kampe.

I øvrigt sammen med makkeren fra Barnsley, Michal Helik, i midterforsvaret.

- Det er jeg selvfølgelig stolt over. Statistikker kan godt lyve - men de kan altså også godt tale sandt. Jeg føler, vi har haft en super sæson, jeg har udviklet mig meget og arbejder hver dag på at blive bedre både fysisk og mentalt, siger han.

Du kan se sæsonens hold på whoscored.com her

Af de 46 kampe er han i de 32 af dem noteret for en karakter på 7 eller derover (skalaen går til 10) – og slutter med et snit på 7,19.

Han bar tilmed anførerbindet, da Barnsley lørdag spillede 2-2 topholdet Norwich City.

Dermed slutter Barnsley på femtepladsen, der giver adgang til playoffs, hvilket i første omgang betyder to kampe 17. og 22. maj mod Swansea City. Samlet sejr her og derefter sejr i finalen mod enten Brentford eller Bournemouth betyder Premier League næste sæson.

- Nu er vi i playoff, og holdet har gjort det fantastisk. Derfor vælger jeg at tro, at statistikkerne giver et retvisende billede. Men nu fokuserer vi på Wembley. Det er det næste kæmpestore mål, fortæller han.

Grafik: Sofascore