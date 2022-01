Danskerkasse: Tæt på Premier League

Midtbanespilleren Phillip Billing blev lørdag matchvinder for Bournemouth, der kæmper for oprykning til Premier League.

Den 25-årige dansker scorede kampens eneste mål, da holdet på udebane vandt 1-0 over bundholdet Barnsley.

Billing headede gæsterne i front efter godt ti minutter, efter at holdkammeraten Dominic Solanke havde serviceret ham med oplægget.

Det var ottende gang i denne sæson, at Phillip Billing kom på måltavlen for Bournemouth. Kun Solanke har med 18 scoringer været mere aktiv oppe foran hos oprykningskandidaten.

I slutfasen blev det en anelse hektisk, da Gary Cahill i Bournemouths midterforsvar blev udvist.

Med sejren holder gæsterne fast i tredjepladsen i The Championship, men chancerne for at nå top-2 og en direkte oprykningsplads blev øget, da Blackburn på andenpladsen spillede 0-0 mod Luton.

Det var ikke kun Phillip Billing, der sørgede for dansk succes lørdag i den næstbedste engelske række.

Den tidligere Randers FC-angriber Emil Riis scorede således begge mål, da Preston North End fik 2-2 mod Bristol City. Riis er med 12 mål i ligaen nummer fem på topscorerlisten.

Preston North End indtager en 12.-plads i The Championship.

Brasiliansk stjerne tæt på Newcastle

--------- SPLIT ELEMENT ---------