Danskerne henrykker i England: Super-debut og målsluger

Han er et mål fra at være klubbens topscorer. I alt har han nettet seks gange i denne sæson i 17 kampe. Fire af kasserne har han plaffet i netmaskerne i december – hvor det er blevet til imponerende fire mål i fire kampe.

Der er tale om Brentfords danske angriber Lasse Vibe. For selv om den 30-årige landsholdsspiller sad ude mod hhv. Hull City og Barnsley i starten af julemåneden, så formåede han altså alligevel at blive danskerklubbens helt store målhelt med to mål mod Norwich, et mål mod Aston Villa og et mål mod Sheffield Wednesday.

Derfor er Lasse Vibe også med rette nomineret til månedens spiller i den engelske Championship (den næstbedste engelske fodboldrække), fordi han havde en stor andel i, at The Bees sluttede året af i fornem stil med blot et enkelt nederlag i seks kampe.

Brentford ligger p.t. nummer 11 i The Championship med 37 point – 24 point op til førerholdet Wolverhampton Wanderers.

Lasse Vibe er dog oppe imod nogle seriøse kombattanter. I alt er seks spillere nomineret til den ærefulde og ansete pris:

Forsvarsspilleren Curtis Davies fra Derby County (seks tacklinger og 17 bolderobringer), forsvarsspilleren Pontus Jansson fra Leeds United (to mål og ti tacklinger), angriberen Gary Madine fra Bolton Wanderers (fire mål og 16 skudforsøg), målmanden Chris Maxwell fra Preston North End (17 redninger og blot to mål er gået ind), midtbanespilleren Jamie Paterson fra Bristol City (tre mål og 11 nøgleafleveringer) og sidt men ikke mindst Lasse Vibe fra Brentford (fire mål og fem nøgleafleveringer).

- Med fire mål i sidste måned var Vibes comeback i Brentford-trøjen med til at løfte klubben op i tabellen. Han tilføjede også 14 skudforsøg til sin total, lyder begrundelsen.

Og Lasse Vibe banker i øjeblikket på til en landsholdsplads, når VM-slutrunden til sommer sparkes i gang, mener Brentfords manager, der rent faktisk slet ikke er i tvivl om, at den danske angriber bør udtages til den tid.

- Jeg er sikker på, at han kan se frem til VM. Ham, Andreas Bjelland og Henrik Dalsgaard ser alle ud til at blive udtaget, og det vil vi støtte op om, siger manageren Dean Smith til getwestlondon.co.uk.

Man of the match

Han tog Superligaen med storm og forlod den bedste danske række som både topscorer med 17 mål og assist-konge med ni styks. Han skiftede tilværelsen i Farum og FC Nordsjælland ud med et liv i den engelske Championship-klub Brentford og metropolen London.

Han er fast besluttet på at opholdet på Griffin Park under ledelse af Brentford-manager Dean Smith skal blive en ubetinget succes.

Det er selvfølgelig tale om den talentfulde Emiliano Marcondes.

Og Lørdag fik den 22-årige dansker så debut mod Notts County i tredje runde af den engelske FA Cup. Brentford tabte dog 0-1 hjemme på Griffin Park. Men Emiliano Marcondes var trods alt tæt på at få en vaskeægte drømmedebut, da han i de absolutte slutminutter headede bolden på stolpen efter et hjørnespark.

Danskeren kan dog trøste sig selv med, at han endte med at blive udnævnt til kampens spiller – man of the match – blandt klubbens fans. Ikke så ringe endda … Emiliano Marcondes fik samlet set 27 procent af fanstemmerne.

Emiliano Marcondes spillede på venstrekanten og var den eneste dansker i FA Cup-opgøret. Mads Bech Sørensen sad på bænken for Brentford.

22-årige Emiliano Marcondes var tæt på at få en drømmedebut mod Notts County i FA Cuppen. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

