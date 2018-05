Derfor er dansk VM-profil ude i kulden

Andreas Bjelland var en vigtig mand for Danmark i VM-kvalifikationen, og han er et sikkert navn i Åge Hareides VM-trup, hvis han ellers kan holde sig skadesfri. Midtstopperen har imidlertid været plaget af en skade i foråret, og han var slet ikke på banen for klubholdet Brentford FC i den sidste måned af sæsonen.

Landstræneren er imidlertid ikke bekymret for den venstrebenede forsvarsspiller. Det var nemlig ikke en skade, der lagde til grund for den manglende spilletid.

30. juni udløber Bjellands kontrakt med Brentford FC, og Sky Sports har tidligere meldt, at danskeren ikke vil forlænge aftalen, fordi han har en drøm om at finde en klub i Premier League. De informationer stemmer overens med, hvad tipsbladet.dk har erfaret.

- Andreas Bjelland er klar. Han er frisk. At han har siddet udenfor skyldes mest, at han ikke har underskrevet en ny kontrakt med Brentford. Vi har haft en læge af sted for at kigge på ham, og det ser fint ud, siger Åge Hareide.

Hvad fremtiden bringer for Andreas Bjelland er uvist, og spillerens agent, Michael Stensgaard, vil ikke bekræfte forlydender om, at kontrakten med Brentford FC ikke forlænges. Faktum er, at den har udløbsdato om godt en måned.

- Jeg kan ikke sige så meget om Andreas' situation på nuværende tidspunkt. Vi holder alle muligheder åbne, og lige nu er fokus på, at Andreas skal slutte sæsonen af på en god måde. Så må vi se, hvad der sker til sommer, siger Michael Stensgaard til tipsbladet.dk.

Andreas Bjelland har tørnet ud for Brentford FC siden sommeren 2015. Han fylder 30 i starten af juli.

Se også: Ydmyget i bizart optagelsesritual: Tvunget til at være nøgen

Se også: FCM drømmer om hjælp i Parken: 'Det ville være fint'

Se også: Dansk VM-modstander mister sin største profil: Kokain-stjerne udelukket