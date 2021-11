Derouten fortsætter: Ny kæmpe straf

Minus tre point.

Derby County, der har den tidligere engelske landsholdsstjerne Wayne Rooney som manager, ligger isoleret i bunden af den næstbedste engelske rækker, Championship.

Tirsdag er traditionsklubben blevet fratrukket yderligere 9 point ud over de 12 point, som klubben blev fratrukket i september.

Det meddeler ligaforbundet English Football League (EFL) på sin hjemmeside.

Straffen falder på grund af uregelmæssigheder i Derbys økonomi, og den isolerer holdet på sidstepladsen i Championship med 18 point op til redning.

På banen har Wayne Rooneys tropper ellers spillet sig til 18 point i 17 kampe, hvilket fraregnet minuspoint ville have placeret holdet over nedrykningsstregen.

EFL og Derby er blevet enige om den nye straf, og om at klubben dropper sin appel af 12 pointsstraffen fra september, skriver EFL desuden.

Ud over de i alt 21 fratrukne point risikerer klubben at blive fratrukket yderligere tre point, hvis ikke den lever op til de økonomiske forpligtelser og budgetter, som man har lavet med EFL i resten af sæsonen.

Derby er på grund af sine økonomiske problemer i øjeblikket under administration.

I slutningen af oktober bekræftede den amerikanske forretningsmand Chris Kirchner, at han er interesseret i et købe klubben, og den nye aftale med EFL kan bane vejen for en handel.

Ifølge Derbys administratorer var det således nødvendigt at acceptere en ny pointstraf for at komme videre med dialogen.

- Denne konklusion tillader os at gå videre med rekonstruktionen af klubben sammen potentielt interesserede parter, siger Carl Jackson, der repræsenterer administratorgruppen, til EFL's hjemmeside.