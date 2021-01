Drømmeskiftet var 'en no-brainer'

I går, torsdag, kunne danske Philip Zinckernagel overfor Ekstra Bladet bekræfte, at han skifter til engelske Watford, og nu bekræfter Premier League-nedrykkerne også selv nyheden på sin hjemmeside.

Watford meddeler på sin hjemmeside, at den danske kreatør er kommet til klubben på en lang aftale, der løber i fem og et halvt år. Dermed løber aftalen altså helt til sommeren 2026.

Kontrakten begynder officielt lørdag den 2. januar, så Zinckernagel kan få debut mod selveste Manchester United den 9. januar i FA Cup.

- Jeg er virkelig spændt og vil bare træne og spille med det samme. Jeg er stadig fit efter en ufattelig sæson.“

- Nu ser jeg virkelig frem til at arbejde sammen med træneren. Hans aggressive og offensive spil passer mig perfekt. Jeg vil spille og bidrage med mål og assists og hjælpe klubben op i Premier League.

- Watford er den største klub i Championship og har den bedste chance for at rykke op i Premier League, så det her var virkelig en 'no-brainer'. Jeg har altid drømt om at spille i en af de fem største ligaer i verden, og for mig hører Watford til i Premier League.

Foto: Ritzau Scanpix

Philip Zinckernagel, 26 år, kommer til Watford ovenpå en fremragende sæson i norske Bodø/Glimt, hvor han med 19 mål og 18 oplæg på 28 kampe var en af de helt store profiler i deres mesterskabssæson. Han blev også kåret til Årets Spiller i Norge.

I Bodø/Glimt udløb hans aftale imidlertid torsdag, hvorfor han altså kommer til Premier League-nedrykkerne på en fri transfer.

Han har også en fortid i HB Køge, FC Helsingør og SønderjyskE.

I Watford skal han forsøge at hjælpe holdet tilbage til det bedste engelske fodboldselskab, efter at de i fjor rykkede ud. I øjeblikket er London-klubben nummer fem i Championship med 37 point efter 21 kampe.

Philip Zinckernagel bekræfter: Skifter til Watford