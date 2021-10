Emil har bragende succes i England

For lidt over et år siden tog Emil Riis springet fra Randers i Superligaen til benhårde Championship, hvor Preston North End lokkede ham til.

Første sæson var svær, men gav alligevel spilletid i hele 39 kampe - dog kun med tre mål til følge. Men tilliden til danskeren og hans arbejdsindsats har givet pote for den engelske klub i den næstbedste række.

For denne sæson har den 190 cm høje angriber fundet nettet hele 11 gange på 19 kampe og været kraftigt medvirkende til, at Preston kan blande sig i rækkens brede og tætte midterfelt. Her er der blot seks points forskel på at ligge nummer 5 og nummer 19!

Lørdag scorede 23-årige Riis sine to seneste mål og kvitterede flot for, at han netop har forlænget med klubben, så kontrakten ikke løber ud i 2024, men i stedet i 2025. Det handlede nok mere om, at danskeren skulle belønnes økonomisk for sin stigende værdi for holdet.

Riis lover, at han ikke kommer til at ligge på den lade side.

- Det var for at vise fansene, at jeg ikke kommer til at slappe af, fordi jeg har fået den kontrakt. Jeg vil mere, lød det efter lørdagens kamp.

Han har tidligere i karrieren prøvet lykken i engelske Derby, så derfor er glæden over at lykkes endnu større.

- Det er en fantastisk klub, og gutterne på holdet er gode. Forhåbentlig kan vi komme højere op i tabellen, sagde Riis i forbindelse med sine forlængelse.

