- En smuk og grim sejr

På en straffesparksscoring af Ivan Toney tidligt i opgøret sikrede Brentford sig fredag aften tre point i udekampen mod Blackburn.

Sejren sender danskerklubben op på en foreløbig andenplads i Championship, og cheftræner Thomas Frank var overordnet godt tilfreds med, hvad han så fra sit mandskab.

- Jeg synes, det var en meget smuk, grim sejr under utroligt vanskelige omstændigheder. Regnen stod ned i stænger, og det var en meget svær bane at spille på.

- Der er mange dårlige baner i Championship for tiden, og vores egen er heller ikke den bedste, så jeg vil ikke klage over det. Det er, hvad det er.

- Vi er nødt til at håndtere det, og vi viste en fantastisk attitude. Spillerne arbejdede utrolig hårdt. Alt i alt var det en meget solid, defensiv præstation, hvor vi kun giver en chance væk. Så vi var tilbage på højeste defensive niveau, hvilket er afgørende.

- Jeg synes, vi spillede kampen en anelse klogere, og specielt i første halvleg dominerede vi i presspillet.

- Vi vandt andenboldene og kunne køre kontraangreb på dem. I anden halvleg kom de lidt for meget ind i kampen, og jeg havde gerne set, at vi havde været bedre til at holde på bolden - specielt på deres halvdel, siger han til klubbens hjemmeside.

Næste opgave for Brentford er tirsdagens udekamp mod Derby.

