Engelsk klub risikerer pointstraf efter danskertransfer

I sommerens transfervindue skiftede den danske venstreback Kristian Pedersen fra Union Berlin til Birmingham City FC, men det var ikke et skifte uden problemer.

Birmingham City FC var således underlagt et transferforbud som følge af økonomiske problemer, og de måtte blot hente fem spillere på fri transfer eller lejeaftaler i transfervinduet.

Det betød også, at Pedersen måtte vente indtil kort inden sæsonpremieren, inden han vidste, om han kunne optræde for klubben.

Han fik dog endelig lov til at spille for klubben, og han har indtil videre spillet i alle sæsonens seks kampe for Birmingham City FC.

Men sagen er ikke helt overstået endnu.

Der er således blevet nedsat en kommission, som skal høre Birmingham City FC og EFL's argumenter, inden de beslutter sig for en passende straf. Det bekræfter en talsperson fra EFL over for Sky Sports.

Og her skulle EFL efter sigende ønske, at Championship-klubben fratages 12 point. Det skriver Telegraph.

Hvis Pedersen og kompagni får fratrukket 12 point vil de have -8 point, da de blot har hentet fire point i sæsonens første seks runder, og det vil selvsagt gøre deres mål om overlevelse i Championship endnu sværere at opnå.

