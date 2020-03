Engelsk klubboss afslører: Zlatan var tæt på chokskifte

Svenske Zlatan Ibrahimovic er tilbage i AC Milan, men var det gået efter Andrea Radrizzanis ide og håb ville den svenske super-stjerne have været på vej tilbage til Premier League.

Andrea Radrizzani er ejer af Leeds United, der inden suspenderingen af The Championship erobrede førstepladsen i ligaen og har kurs mod et comeback mod Premier League. Den italienske klubejer gjorde, hvad han kunne tilbage i januar for at overtale Zlatan til at komme til Leeds efter svenskerens retur til Europa

Og faktisk var en anden kæmpe stjerne også på tale. For Andrea Radrizzani havde også krogen ude efter PSG-esset Edinson Cavani. Imens PSG-angriberen dog hurtigt afviste, var der anderledes konkrete samtaler med Zlatan Ibrahimovic

Det fortæller klubejeren til Sky Italia

- Han kunne have givet os det afgørende rygstød, men han valgte at tage til AC Milan. Han var dog meget ærlig og åbenhjertig overfor mig, fortæller klubejeren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpox

Andrea Radrizzani erkender dog, at ingen af kontakterne med de to super-stjerner nåede at komme så langt, så træner Marcelo Bielsa skulle inddrages i overvejelserne og ideerne.

- Vi er nødt til at være rationelle og retningsorienterede i strategien for både holdet og trænerne. Jeg talte end ikke med Marcelo Bielsa om hverken Cavani eller Ibrahimovic, da det aldrig kom så langt, at vi kunne sætte os og tale konkret om dem.

Zlatan Ibrahimovic overvejer under suspenderingen af Serie A i øjeblikket, om karrieren skal rundes af nu, og Edinson Cavani er fortsat i PSG.

