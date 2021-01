Fabelagtige Frank: Ni mål i grotesk triumf

Brentford tog lørdag endnu et skridt i retning af Premier League.

Det skete, da Thomas Franks udvalgte hjemme på Brentford Community Stadium fuldstændig kørte over Wycombe Wanderers, der måtte tage hjem til South East England med et 7-2-nederlag i bagagen.

Intet indikerede en storsejr efter de første 45 minutter, hvor de to mandskaber fulgtes pænt ad. for selv om Brentford kom foran to gange, så scvarede gæsterne prompte igen og kunne gå til pause med det ene point i bagagen.

Men det skulle ændre sig i et festfyrværkeri af en anden halvleg.

Thomas Frank havde for en sjælden gangs skyld valgt at satse på angriberen Tarique Fosu fra start, og med sin anden scoring efter fem minutters spil sendte han hjemmeholdet på 3-2.

Yderligere fem minutter efter sendte Ivan Toney Brentford på 4-2 efter et straffespark, og så lukkede de rød- og hvidstribede langsomt kampen.

Det lignede en sikker 4-2-sejr, men i kampens slutning gik gassen af Wycombe og med yderligere tre scoringer sørgede Brentford for en meget sikker sejr, der gør Brentford til The Championships mest scorende mandskab.

De tre point betød også, at Brentford kravlede op på tredjepladsen i The Championship to point efter Swansea, men med en kamp i hånden.

Klubben er nu ubesejret i 18 liga-opgør i træk.

