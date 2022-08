Faldt om som Eriksen: - Han inspirerede mig til comeback

Hele verden holdt vejret, da Christian Eriksen modtog førstehjælp på banen i EM-kampen mod Finland sidste sommer.

Bare fire måneder senere, i november 2021, skete det samme for den nu 29-årige engelske angriber Charlie Wyke.

Ligesom Eriksen modtog Wyke behandling med det samme og blev efterfølgende bragt til hospitalet i stabil tilstand.

- Jeg har fået at vide, at min træner greb mig, da jeg kollapsede, og efter to sekunder var han i gang på mit bryst, fortæller Charlie Wyke til Sky Sports.

- Mit hjerte stoppede i fire minutter, hvilket er super skræmmende. Jeg ville ikke være her nu, hvis det ikke var for min træner og lægen. De er mine helte for at redde mit liv.

Charlie Wyke nød stor succes i Sunderland, hvor han scorede 41 gange i 113 kampe fra 2018 til 2021. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Eriksen inspirerede comeback

Efter den voldsomme episode har Charlie Wyke fået indopereret en defibrillator, en avanceret pacemaker, i sit bryst magen til den, som Christian Eriksen nu render rundt med på Old Trafford.

I de efterfølgende måneder frygtede Wyke, at han måtte opgive fodboldkarrieren, men i forrige weekend gjorde han officielt comeback, da han blev skiftet ind i Championship-opgøret mod Birmingham.

Og comebacket endte endda jublende lykkeligt for Wyke, da han lagde op til kampens eneste scoring, der sikrede Wigan en 1-0 sejr.

Ifølge Wyke ville han imidlertid aldrig have gjort comeback, hvis ikke Christian Eriksen havde været igennem det samme helvede få måneder før ham selv.

- Jeg kan huske, at jeg var på ferie og så det hele udspille sig med Eriksen til EM, og jeg tænkte, 'man skal godt nok være uheldig for, at det sker for én som spiller'. Og fire måneder senere skete det så for mig selv.

Christian Eriksens comeback har ligeledes været én lang succeshistorie med toppræstationer i Brentford og nu en tilværelse i gigantiske Manchester United. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

- Eriksen har inspireret mig til at komme tilbage. Jeg havde brug for at se en anden gøre det for selv at komme igennem det.

Men comebacket har ikke været en dans på roser, understreger den tidligere Sunderland-spiller.

- Det har været den hårdeste kamp, jeg nogensinde har været igennem, og jeg har fundet en indre styrke frem, jeg ikke vidste, jeg havde.

- Mange har sagt til mig, at jeg mentalt er den stærkeste person, de kender, men sådan ser jeg det ikke. Jeg vidste bare, at det var min eneste mulighed.

I juli 2021 skiftede Charlie Wyke fra Sunderland til Wigan på en fri transfer. Wigan indtager i øjeblikket en 20.-plads i den næstbedste engelske række, Championship.

