Fodboldboss smittet med coronavirus

Efter i fredags at have mødt samtlige spillere i omklædningsrummet og stillet op til selfies med flere af klubbens fans på stadion rejste ejeren af fodboldklubben Nottingham Forest, rigmanden Evangelos Marinakis, hjem til Grækenland, hvor han nu er testet positiv for coronavirus.

På sit modersmål meddeler han på Instagram, at han er smittet. Britiske medier har oversat hans udtalelse, og avisen Daily Telegraph supplerer med oplysning om, at Marinakis før fredagens kamp mod Millwall endog gav håndtryk til hele førsteholdstruppen.

‘Jeg føler mig godt tilpas, idet jeg følger alle nødvendige forholdsregler og følger lægens instrukser. I opfordrer på det kraftigste mine medborgere til at gøre det samme. Jeg ønsker alle hastig bedring,’ skriver Marinakis ifølge The Guardian.

Nottingham Forest meddeler i en erklæring til pressen, at Marinakis ikke viste tegn på sygdom under sit ophold på stadion, og at han først ved hjemkomsten til Grækenland oplevede symptomer på et virusangreb.

Klubben har kontaktet lægefaglige eksperter og konsulteret myndighederne, lyder det, i et forsøg på at træffe de rette foranstaltninger. The Guardian skriver, at samtlige Forest-spillere skal testes for coronavirus.

Evangelos Marinakis ejer også den græske fodboldklub Olympiakos, som torsdag møder Wolverhampton i Europa League. Kampen spilles uden tilskuere for at forhindre smittespredning, og The Guardian fastslår, at der nu er opstået uvished om, hvorvidt kampen skal spilles i det hele taget.

