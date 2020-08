- Folk forstår ikke, hvor god han er

Tirsdag aften skal Brentford spille en fodboldkamp, der kan ende med at være langt over en milliard kroner værd. I centrum af det hele står en række danskere, men en af dem fortjener mere kredit, mener holdets anfører.

Pontus Jansson nyder godt af at have Christian Nørgaard foran sig på den defensive midtbane. Han har været med til at skære 21 fra Brentfords totale antal indkasserede mål i denne sæson sammenlignet med sidste sæson.

Den defensive forbedring er en af nøglerne til Brentfords succes, mener kaptajnen, men holdets danske midtbaneanker er stadig undervurderet.

- Folk, der følger ligaen, forstår ikke, hvor god Christian er. Jeg synes, Kalvin Phillips (fra Leeds, red.) er en af de bedste spillere i ligaen, men jeg synes, Christian er enten lige så god eller lige bag ham, en af de bedste midtbanespillere i ligaen, og han skal have mere kredit, siger Jansson om Nørgaard ifølge The Guardian.

Brentford møder Fulham i playoff-finalen i The Championship tirsdag aften. Vinderen rykker op i Premier League og kan altså se frem til at nyde godt af ligaens guldrandede tv-aftaler. En af de andre danskere, Emiliano Marcondes, tager gerne favoritværdigheden på sig.

- Jeg tror Fulham frygter os, fordi vi har vundet over dem to gange i denne sæson - og de har ikke scoret. Jeg ser os som favoritter, siger han op til kampen.

Der er kickoff fra et tomt Wembley klokken 20.45.

Ryster på hovedet over uforståelig karantæne

Fuldstændig ekstremt: ALT for mange