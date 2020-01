Forlod Brøndby i Oskar-gate: Nu hylder de ham i England

Thomas Frank og Brentford har gang i en stærk sæson i den næstbedste engelske række, Championship, hvor de aktuelt er nummer fire efter 25 spillerunder.

Søndag løb de dog ind i et nederlag, da de tabte til Millwall på udebane, men forinden havde de vundet seks af deres seneste ni kampe - heriblandt flotte sejre over Swansea og Fulham.

Efter søndagens nederlag havde Millwalls cheftræner, Gary Rowett, også kun roser til overs for Brentford og cheftræner Thomas Frank.

- De er et godt hold, og de scorer mange mål. De er det mest formstærke hold i rækken, og han (Thomas Frank, red.) har gjort et fremragende stykke arbejde, siger Gary Rowett ifølge Evening Express og fortsætter:

- De havde en sløv start, men er virkelig kommet op i gear. De er et svært hold at stoppe. Det giver en et par problemer med hensyn til, hvordan man strukturerer sit eget hold.

Danskerklubben Brentford har to point op til Fulham på tredjepladsen i tabellen, mens de har hele 11 point op til Leeds United og West Bromwich, som er nummer et og to i Championship. Brentford har dog kun tre point ned til Millwall, der er nummer 11 i rækken.

I næste spillerunde møder Thomas Franks mandskab Bristol City på udebane.

Thomas Frank har en fortid i Brøndby, men forlod klubben efter ejer Jan Bech Andersen på et fanforum under sin søns navn 'Oskar' havde ytret sig yderst kritisk til Franks virke i Brøndby.

