Frank nærmer sig Premier League: Fremragende!

Danskerklubben Brentford har høstet store roser for offensiv fodbold, som har skaffet holdet 67 mål denne sæson - flest af samtlige hold i The Championship.

Men det er defensiven, som skal have meget af æren efter fredag aftens 1-0-hjemmesejr over topholdet i Englands næstbedste række, West Bromwich.

Det fortæller holdets danske træner, Thomas Frank, til Sky Sports ifølge The Evening Standard.

- Vi er meget glade for aftenens præstation på mange måder. Defensivt var det 100 procent en absolut toppræstation, siger han.

London-klubben kan nemlig ikke kun bryste sig af at have scoret mange mål.

Imponerende defensiv

Med kun 33 mål imod sig på 39 kampe har Brentford den næstbedste defensive statistik i rækken.

Det giver holdet den samlet set bedste målforskel i rækken med et plus på 34 mål.

- Jeg synes, at holdet præsterede fremragende defensivt, siger Thomas Frank ifølge 247 News Around The World.

- Lige fra den første spiller i presspillet til hele holdet.

Med sejren er Brentford - der havde danske Henrik Dalsgaard på højrebacken, Christian Nørgaard på midten og Emiliano Marcondes på kanten - inden for fem points afstand af en direkte oprykning.

På bænken sad desuden Mathias Jensen og Mads Roerslev.

Ville gerne bytte med rivalen

Det var holdets topscorer, Ollie Watkins, der stod for det enlige mål i kampen mod West Bromwich.

Frank maner dog til ro på trods af holdets flotte start med to sejre efter coronapausen.

- Jeg synes stadigvæk, at West Bromwich er i en bedre position end os, og hvis jeg kunne være i den position, ville jeg foretrække det, siger han ifølge Reuters til Sky Sports.

- Vi var meget farlige på kontra, og vi scorede et smukt mål i aften.

Nummer tre til seks i rækken skal spille playoff om én oprykningsplads.