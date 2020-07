Frank prisbelønnet

Den danske fodboldtræner Thomas Frank er blevet kåret som månedens manager i juni i Englands næstbedste række.

Det sker på baggrund af de præstationer og resultater, som Brentford leverede efter genoptagelsen af fodbolden i England.

Det oplyser English Football Leagues på sin hjemmeside.

I juni spillede Brentford tre kampe og vandt dem alle. Sejrene over Fulham, West Bromwich Albion og Reading endte med en samlet målscore på 6-0.

- Jeg er beæret over at være kåret som månedens manager, men det er ikke en pris, der kun er til mig, men til alle medlemmer af staben og alle spillere i Brentford.

- I løbet af coronapusen, og siden vi vendte tilbage, har alle arbejdet hårdt for at få os i bedst mulig forfatning. Det her er en belønning for det arbejde, og forhåbentlig venter en større belønning i de kommende uger, siger Thomas Frank.

Han henviser til, at Brentford har fortsat den gode stime ind i juli. Derfor er klubben i spil til at rykke direkte op i Premier League, om end det mest sandsynlige er, at Brentfords oprykningsmulighed bliver via playoffkampe.

Den danskertunge klub ligger nummer tre i The Championship og har fem og seks point op til topholdene Leeds og West Bromwich Albion før de sidste fire kampe.

Nummer tre til seks i rækken dyster om én oprykningsplads.