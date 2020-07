Franks fantastiske fodboldmirakel

De er årsagen til Brentfords succes

Ollie Watkins

Den 24-årige angriber kom til klubben i sommeren 2017 fra Exeter City. Siden har han udviklet sig som en stærk profil.

Han er ingen typisk engelsk forward med sine blot 179 cm. Men han er hurtig, fysisk stærk og så er han knivskarp på de flade pasninger i feltet.

Med 23 træffere har han status af ligatopscorer. Og det betyder naturligvis, at han vil være jagtet af Premier League-klubberne i sommerens transfervindue. Han har kontrakt til sommeren 2023.

Said Benrahma

Den hurtige, pågående kantspiller scorede hattrick i lørdagens 3-0 sejr over Wigan. Nu er han noteret for 14 sæsontræffere. Det var tredje gang siden starten af sidste sæson han præsterede et hattrick. Kun Sergio Aügero er bedre med fire i de to bedste engelske fodboldrækker. Den algeriske landsholdsspiller er jagtet vildt af klubber som Arsenal, Leicester og Chelsea, der er i førerpositionen.

Pontus Jansson

Han var klubbens dyreste indkøb, da han før sæsonen blev hentet i Leeds for 50 mio. kr. Han er det centrale omdrejningspunkt i bagkæden og har sin store andel i, at Brentford lige nu har rækkens bedste defensiv. Der er blot scoret 33 mål mod dem i 41 kampe.

Bryan Mbeumo

Den hurtige kantspiller ligger primært til højre, så han kan trække ind i banen og afslutte med sit farlige venstreben. Han er et skoleeksempel på, hvordan Brentford henter spillere og udvikler dem. Kantspilleren med 15 træffere blev før sæsonen hentet i franske Troyes.

Christian Nørgaard

Den tidligere Brøndby-spiller har udviklet sig til en markant profil på Brentford-mandskabet. Som styrmand på den defensive midtbane er han både en vigtig boldbryder og en stærk igangsætter. Han er for alvor trådt i karakter i løbet af sæsonen og har stor andel i Brentfords successæson.

Ethan Pinnoch

Den 193 cm stopper kom før sæsonen fra Barnsley og er skoleeksemplet på, hvordan Brentford scouter spillere og udvikler dem. Han er blevet et fyrtårn og en klippe som fast makker til Pontus Jansson i det centrale forsvar.

De andre danske profiler

Henrik Dalsgaard

Han er en lederfigur på holdet og leverer altid stabilt. Bundniveauet er hævet markant. Pålidelig i defensiven og dynamisk i offensiven, selv om han ikke står for ti assist på en sæson, er han meget værdifuld for Brentfords kollektiv.

Mathias Jensen

Han var lidt skaderamt før coronapausen og er blevet passet ekstra på her på den anden side. Men han er blevet bedre og udvikler sig til en vigtig spiller for klubben. Han har i sæsonens løb udviklet sig som en vigtig presspiller for holdet.

Emiliano Marcondes

Han har virkelig imponeret efter coronapausen. Har sloges med mange skader, men viser nu sit topniveau. Har fået spilletid i alle fire kampe, da ligaen blev genoptaget. Det er også blevet til en scoring og én assist.