Franks mirakel: Aldrig sket i klubbens historie

Nu står Thomas Frank her så igen.

Billetten til Premier League er lige om hjørnet. Jagten går ind i sin afgørende fase.

Brentford har sikret sig play-off, men kan sikre sig tredjepladsen ved blot at vinde en af de to sidste kampe i sæsonen.

Spørgsmålet er, om den 47-årige cheftræner så lærte noget fra sidste år, hvor Brentford tabte oprykningsfinalen til Fulham på Wembley.

- Vi har som hold fået mere erfaring og lært, hvad der kræves, når man spiller så stor og afgørende en kamp. Det handler om at være på toppen lige på dagen.

- Vi drømmer alle sammen om Premier League men ved, hvor svært det bliver, siger Thomas Frank til Ekstra Bladet.

Thomas Frank skal for andet i træk forsøge at bringe Brentford i Premier League. Han har allerede skrevet historie med sit hold. For andet år i træk skal de spille play-off, lige som de også for andet år i træk har fået flere end 80 point og er ligaens mest scorende mandskab. Foto: Lars Poulsen.

For ham er det ikke afgørende, om modstanderen bliver Bournemouth, Swansea eller Barnsley i semifinalen.

- Vi skal kunne slå alle tre, hvis vi skal have opfyldt ambitionen om at spille Premier League, siger han og uddyber:

- Som klub står vi et rigtig godt sted. Vi er ligaens mest scorende hold for andet år i træk, lige som vi også har hentet flere end 80 point to år i træk. Det er aldrig tidligere sket i Brentfords historie.

- Vi solgte vores to bedste spillere efter sidste sæson (Ollie Watkins og Said Benrahma) for 50 mio. pund, investerede i en ny angriber, Ivan Toney, for seks mio. pund.

- Læg dertil, at vi stadig har et budget til midt i tabellen, ja, når vi så er med i toppen igen, må vi gøre mange ting på den rigtige måde, påpeger han.

Brentford er på mange måder et fodboldmirakel, der nu venter på at få forløst potentialet til at udfordre de største klubber i Premier League.

Klubben køber billige spillere, udvikler dem og sælger med stor gevinst.

- Vi ved, hvor svært det er at overleve i Premier League. To af tre oprykkere ligner nedrykkere igen. Og Sheffield United rykker ned i klubbens anden sæson.

- Oprykning er et rent lotterispil, fordi det er så lidt, der afgør, hvem der vinder billetten. Men nu ved vi, hvad der kræves, efter vi prøvede det sidste år, pointerer Thomas Frank.

Han kommer ikke til at spare spillere i sæsonens sidste to kampe mod Watford og Bristol City, fordi det handler om at bevare momentum frem mod play-off kampene.

Christian Nørgaard fik et hvil onsdag, da Brentford vandt 1-0. Han ventes tilbage på holdet lørdag mod Watford. Med stærkt spil på det seneste har han styrket sit kandidatur til EM-truppen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Christian Nørgaard, der på det seneste har været dirigenten i tremands-forsvaret, fik et hvil onsdag. Her blev Rotherham besejret 1-0.

- Christian Nørgaard, Josh Dasilva, Rico Henry og Pontus Jansson, som er vores bærende spillere, har alle været ude med skader i sæsonens løb. På trods af det har vi sikret play-off og er med i toppen. Det er jeg lidt imponeret over, erkender Thomas Frank.

De har imponeret Frank Rico Henry Han har udviklet sig som ligaens bedste venstre back. Alene kan han næsten dække hele vores venstre side. Han er stærk en-mod-en og meget aggressiv i sit spil. En meget lovende ung, dynamisk back. Aktuelt er han skadet men ventes klar til play-off kampene medio maj. Mathias Jensen Han er vokset sig ind i rollen som en markant profil centralt på midtbanen. Teknisk velfunderet, aggressiv og med et godt blik for medspillerne. Det er ham, der sætter tempoet i Brentfords offensive spil Han er dygtig til at diktere det lange spil bag modstanderens forsvar. Ivan Toney Han scorede 24 mål for Peterborough i den tredjebedste engelske fodboldrække, blev solgt til Brentford og har vist sit store potentiale. Status er foreløbig Championship topscorer med 29 træffere. Træfsikker, koldblodig og knivskarp når muligheden opstår. Han kostede blot seks mio. pund (50 mio. kr.) og vil helt sikkert påkalde sig interesse fra Premier League i sommerens transfervindue. Vis mere Vis mindre

Sådan afgøres oprykningen Brentford mangler to kampe i Championship. Watford hjemme og Bristol City ude. Vinder de en af de kampe, slutter de som nummer tre. Det betyder hjemmekamp til sidst i den første semifinale om oprykning. Både nummer tre og nummer fire får hjemmekamp i returkampen i semifinalen om oprykning. 17. maj: Første semifinale om oprykning. 22. maj: Returkamp i semifinalen om oprykning. 29. maj: De to vindere mødes i oprykningsfinalen om pladsen i Premier League. Vis mere Vis mindre