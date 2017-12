Fuld fart på Vibe: Matchvinder mod mod Aston Villa

Det er ikke kun i Premier League, at der bliver spillet på Boxing Day i England. Det gælder også i rækkerne under, og i den næstbedste spillede både Lasse Vibe og Andreas Bjelland en væsentlig rolle i Brentfords kamp mod Aston Villa.



Brentford lagde bedst ud i kampen, og de styrede også det bedste af første halvleg. Derfor var det ikke underligt, at London-klubben med den danske forbindelse til FC Midtjylland kom foran efter 22 minutter ved Sawyers, der udplacerede Johnstone i Aston Villa-målet.



Bare otte minutter efter kom Aston Villa dog tilbage med en scoring til 1-1, som blev headet ind afOnomah efter et præcist indlæg fra Hogan fra højresiden, og dermed måtte de to hold gå ud til pause-teen med uafgjort på tavlen.



Men i anden halvleg gav Brentfords overtag i spil og chancer bonus, da Lasse Vibe sparkede den foran efter et hjørnespark, hvor Andreas Bjelland fik sendt bolden over til den danske forward, der fik kuglen i kassen. Det var desuden hans femte sæsonscoring i den næstbedste række i denne sæson.



I kampens afslutning kom særligt Andreas Bjelland i fokus, da han efter en hovedstødsduel måtte gå i græsset med masser af blod rindende ned ad ansigtet. Han kom dog på benene igen, og gennemførte de sidste minutter af kampen med en Morten Wieghorst-forbinding.



Den lange pause med Bjelland i græsset betød også, at man fik seks minutters tillægstid - og her kunne Aston Villa flere gange se dem selv brænde store chancer, ligesom Brentford var fyldt med nervøsitet i eget felt. Dog klarede de den hjem og fik de tre point

Med sejren er Brentford nu på 12. pladsen i den engelske Championship, hvor de har syv point op til nærmeste playoff-pladser om at rykke op i Premier League.

