Gal eller genial? Manager holdt absurd pressemøde efter spion-skandale

Det er ikke uden grund, at Marcelo Bielsa har fået kælenavnet 'El Loco'...

Onsdag levede den argentinske manager fuldstændig op til sit ry og rygte, da han havde hasteindkaldt til pressekonference i Leeds.

Den pludseligt arrangerede pressekonference kom i kølvandet på 'spygate', hvor Marcelo Bielsa har indrømmet at have sendt en medarbejder ud for at spionere på en af modstanderne i The Championship - Derby.

Sagen har udviklet sig til en kæmpe skandale i Storbritannien, og både Englands Fodboldforbund (FA) samt English Football League (EFL), en pendant til den danske Divisionsforeningen, har påbegyndt undersøgelser af Bielsa og Leeds' ageren.

Derfor spekulerede flere medier i, om Marcelo Bielsa onsdag ville trække sig fra sin position som manager i Leeds United. Eller i det mindste komme med en offentlig undskyldning på pressemødet. Det var ikke tilfældet.

I stedet udviklede pressemødet sig til et timelangt cirkus, hvor Marcelo Bielsa og hans stab gennemgik deres meget grundige analyseværktøjer. Argentineren havde endda taget et meget omfattende PowerPoint-show med til den måbende presse, der forundret overværede seancen.

#LUFC BIELSA... and now we have a power point presentation on how Bielsa prepares for a game.... safe to say it’s comprehensive! pic.twitter.com/ZoGdL5ex7l — West Yorkshire Sport (@WYSdaily) 16. januar 2019

Leeds møder lørdag Stoke i The Championship, og ifølge Bielsa så afholdt han onsdagens pressekonference for ikke at stjæle fokus fra weekenden kamp.

- Jeg har indkaldt til pressemøde, fordi i morgen afholder vi den traditionelle pressebriefing, og jeg er overbevist om, at spionsagen ville have taget meget af den tid, som jeg hellere vil bruge på kampen, åbnede Bielsa med og kom derefter hurtigt med en anden kontroversiel erkendelse.

- Mange har fordømt min opførsel og sagt, der er amoralsk og imod fair play. Nogle mener, jeg snød og mange managere og tidligere spillere mener, jeg har opført mig disrespektfuldt. Jeg observerer alle mine rivaler, vi spiller imod, og jeg har set træningssessioner fra alle vores modstandere, før vi har mødt dem.

- Det er ikke ulovligt. Det er ikke velanset, men det er ikke mod loven (...) Jeg havde ingen dårlige intentioner, og jeg prøvede ikke at få unfair sportslige fordele, sagde Bielsa og erkendte, at han sendte en spion til Derby for at se, om han kunne lure deres startellever og få viden om Derbys dødbolde.

Derefter tog PowerPoint-præsentationen igen overhånd, da Leeds-manageren forklarede, at han og staben har set samtlige 51 Derby-kampe fra sidste sæson.

- Hvorfor har vi gjort det? Fordi vi mener, det er professionel adfærd. Vi vil undgå at være uvidende om den liga, vi spiller i, lød enetalen fra El Loco.

This is genuinely one of the Maddest/Genius things I’ve seen in footballBielsa outing @dcfcofficial to the entire league #LUFC pic.twitter.com/ICQDVkilzC — Isaac (@isaacmartin484) 16. januar 2019

Det hele sluttede efter 70 mærkværdige minutter, da Marcelo Bielsa i overført betydning lavede et såkaldt 'mic drop', rejste sig og smuttede uden at se sig tilbage.

Det er lørdag klokken 16.00, Marcelo Bielsa og Leeds møder Stoke ude. Leeds fører den næstbedste engelske række med fire point ned til de nærmeste forfølgere.

