Glemmer at hilse? 2174 kroner i bøde

Birmingham Citys liste over bøder byder på lidt af hvert - også for skadede spillere

Siger du godmorgen, når du går forbi receptionen på dit arbejde om morgenen?

Det gør de professionelle fodboldspillere i Birmingham City Football Club.

Det kan jeg godt love dig for.

Ellers vanker der.

2174 kroner og 74 øre - svarende til 250 britiske pund - bliver trukket, hver gang de glemmer/nægter/ignorerer kravet fra arbejdsgiveren om at hilse på de ansatte i klubben.

'Spillere skal komme ind i bygningen via receptionen og sige godmorgen til alle ansatte,' står der sort på hvidt.

Det fremgår af den liste over mulige bøder, som en unavngiven person har taget billede af og smidt ud i virkeligheden.

Gælder også skadede spillere

Det koster også 250 pund, hvis man kommer for sent til træning, men det er liiidt mere pebret at komme for sent på kampdage:

3000 pund - svarende til godt og vel 26.000 kroner.

Annonce:

Læg så 500 pund oven i hatten, hvis man kommer for sent til et møde på kampdagen.

Og hvad så, hvis man er skadet? tænker du nok. Det er der jo nogle spillere, der er fra tid til anden.

Så skal man stadig komme til tiden. Om de så skal bære dig ind på en båre.

Og det skal være senest klokken 8.30 på træningsdage. Ellers: 500 pund fratrukket ved kasse 1.

Her er billedet af klubbens såkaldte 'Code of conduct'. Privatfoto

Og hvad så, hvis man ikke får betalt i tide? Det kender de fleste af os nok også til. Den kan jo smutte.

Ja, så hakker spætten igen: 'Alle bøder, der ikke betales, bliver fordoblet. Betaler man ikke, skæres der i lønnen,' står der.

Ved noget om at vinde

Det er ikke mange uger siden, at NFL-mastodonten Tom Brady købte sig ind i klubben. Hvorvidt amerikanerens ankomst har noget med hidsigheden i ordlyden at gøre, vides ikke. Men punktlighed er afgørende, fornemmer man.

Annonce:

Brady sagde i øvrigt ved ankomsten: - Det kan godt være, jeg ikke ved ret meget (om fodbold, red.), men jeg ved ret meget om at vinde, og jeg tror, de (spillerne i Birmingham, red.) nok skal forstå mig ret.

Foreløbig går det godt for klubben i Englands næststørste by. Sæsonstarten i landets næstbedste række kunne ikke have været meget bedre. Fire point efter de første to kampe - hvor man besejrede nedrykkerne fra Leeds United og spillede uafgjort i Swansea.