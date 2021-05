Gyser i vente: - Mindste fejl kan koste en milliard

Thomas Frank prøver at bruge erfaringerne fra sidste års skuffende playoff-nederlag til at komme sejrrigt ud af 'verdens vigtigste fodboldkamp'

For anden sæson i træk er danskerklubben Brentford klar til verdens vigtigste fodboldkamp.

Playoff-kampen om oprykning fra The Championship til Premier League kan rundt regnet gøres op til en værdi af godt og vel en milliard kroner. Nok nærmere 1,5 mia. kr.

Det faktum står selvfølgelig lysende klart for Brentfords danske manager, Thomas Frank, der ikke kan skjule, at det bliver en særlig oplevelse lørdag eftermiddag på Wembley.

- Det er meget specielt. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde anderledes. Det er den dyreste kamp i verden, også dyrere end den der bliver spillet senere om aftenen (Champions League-finalen, red.). Der er ét skud, én mulighed og én vinder, siger Thomas Frank og uddyber.

- Der er ikke nogen, der siger 'flot I nåede finalen', som i Champions League eller en slutrunde. Det er alt eller intet, og den mindste fejl kan koste en plads i Premier League og en milliard. Det er ret vildt, og der findes ikke en større fodboldkamp end denne - måske bortset fra en EM- eller VM-finale, hvor du spiller for dit land.

Lettelsen var tydelig, da det stod klart, at Brentford var på vej mod sejr over Bournemouth i semifinalen. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Netop på grund af den enorme betydning, så forsøger Thomas Frank og resten af staben i Brentford at holde fast i en vis grad af normalitet frem mod finalen.

- Vi prøver at gøre tingene så normalt, som overhovedet muligt. De samme træningspas, de samme taktiske oplæg osv. Der bliver måske lige skruet lidt op for motivationsvideoerne, men ellers prøver vi at fokusere på, det bare er en fodboldkamp, siger Thomas Frank.

Brentford tabte sidste års finale på grusom vis mod Fulham i forlænget spilletid, da målmand David Raya gik galt af et frispark fra lang afstand.

Brentford tabte på ærgerlig facon sidste sæson mod Fulham, da David Raya droppede. Foto: James Marsh/BPI/Shutterstock

Selv om nederlaget gjorde ondt, så mener Thomas Frank, at den dyrt købte erfaring kan blive værdifuld for den lille London-klub.

- Vi fandt ud af sidste år, at vi ikke døde, da vi tabte finalen. Når vi taler sammen i dag, så fylder nederlaget ikke som sådan, så er det nærmere en erfaring, som vi er rigere. Vi ved, hvad der er på spil, og vi er afklarede og motiverede. Vi fortjener at stå i finalen igen, og jeg har en god fornemmelse.

- Bare det, at vi er i den anden finale i træk er kæmpe stort af en klub med vores budget. Vi er i den nederste halvdel af Championship på det parameter. Derudover solgte vi både Said Benrahma og Ollie Watkins. Så jeg er sindssygt stolt allerede, men det siger sig selv, vi gerne vil tage det sidste skridt i Premier League.

Brentford og Swansea spiller om milliardgevinsten på Wembley lørdag kl. 16.00.

