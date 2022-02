Her slår det helt klik for målmand

Nottingham Forests målmand Brice Samba fik en regulær nedsmeltning i weekendens kamp mod Stoke, da han begik straffe og fik rødt kort, efter at han slog en Stoke-spiller i hovedet

Det gik helt galt for Nottingham Forests congolesiske målmand Brice Samba i lørdagens kamp mod Stoke City.

Den 27-årige keeper endte med at blive så sur på Stokes Phil Jagielka, at han slog ham i hovedet.

Slaget medførte et direkte rødt kort og et straffespark til Stoke City, som Lewis Baker satte stensikkert ind.

Grunden til, at Samba tændte skyldtes, at veteranen Phil Jagielka løb ind i målmanden, efter han havde grebet bolden ved en dødbold.

Det gjorde Samba så hidsig, at han jagtede Jagielka gennem feltet og endte med at slå ham i baghovedet så den gamle Everton-kaptajn faldt til jorden.

Kampens dommer Leigh Doughty så hele bataljen og var klar i sin sag, da han hev det røde kort frem og viste Samba ud.

Forest havde benyttet sig af alle deres indskiftninger og derfor måtte forsvarsspilleren Joe Worral trække i målmandstrøjen.

Foto: Screendump/TV3 sport

Han kunne dog ikke forhindre en scoring på straffesparket, og Stoke kunne bringe sig foran 2-1 med to minutter igen af ordinær spilletid.

Det lykkedes dog ikke for Stoke at cruise sejren hjem på trods af, at de spillede ti mod 11, og Forest havde en markspiller som målmand.

Dybt inde i overtiden bankede United-lejesvenden James Garner et frispark på overliggeren, og efter lidt klumpspil i feltet kunne Ryan Yates pande bolden ind til 2-2.

Nottingham Forest kunne dermed hive et enkelt point med hjem og byder sig i den grad til om playoff-pladserne i The Championship.