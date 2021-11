Hjulmands kanin: - Det er super fantastisk

Emil Riis blev udtaget til det danske landshold til kampen mod Skotland, og den danske angriber fortæller, at tiltroen fra trænerne har været afgørende for de gode præstationer

Oktober var på mange måder en konge-måned for den danske Preston-angriber, Emil Riis.

Den bød nemlig på fire mål, hvor to af dem var kampafgørende, ny kontrakt og så ramte Riis også tocifrede antal mål.

Angriberens flotte præstationer er ikke gået ubemærket hen, og målslugeren, der har scoret 11 mål på tværs af alle turneringer, er blevet belønnet med en ny kontrakt, der går frem til 2025.

Det hele kulminerede, da Emil Riis for første gang blev udtaget til det danske landshold i søndags.

Den danske angriber har scoret syv mål i 17 kampe i Championship i denne sæson. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Det er superfedt

Da Ekstra Bladet fangede hovedpersonen, fortalte han, at han glæder sig over successen i det engelske.

- Det er super fantastisk. Det er noget, man har gået og drømt om, at det skulle gå så godt, så det er bare superfedt.

Angriberen er beæret over landsholdsudtagelsen og håber på mere i fremtiden.

- Denne landsholdsudtagelse er helt klart med til at give mig mere blod på tanden. Nu er der omkring fire måneder til næste udtagelse, så jeg har masser af tid til at bevise, at jeg skal med næste gang også.

Før Emil Riis fik succes i Randers, spillede den nu 23-årige angriber i Derby County. Angriberen slog dog aldrig igennem i hverken Derby eller VVV Venlo, hvor han var på leje. Riis mener selv, at der ikke var nok tillid fra træneren.

- I Derby ville jeg rigtig gerne blive prøvet af på seniorniveau, men fik aldrig rigtig chancen, og det var så derfor, jeg kom til Holland. Der fik jeg så omkring 50 minutter på et halvt år.

Manglede du tiltro fra trænerne?

- Ja, helt klart. Da jeg kom tilbage til Randers, fik jeg lov at spille en hel masse. Det er det samme her i Preston. Selvom jeg ikke scorer mål på samlebånd, bliver jeg ikke sat på bænken. Det giver mig meget selvtillid.

På trods af Riis' personlige succes halter Preston North End lidt efter og indtager lige nu en 17. plads i den næstbedste række i England. Klubben har dog kun fem point op til sjettepladsen.

Klubben møder i weekenden Cardiff City, der kun har fået en sejr i deres seneste 11 kampe.