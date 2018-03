Hvad sker der? Dansk VM-spiller knæskadet i første minut

SE TV-KLIPPET MED SKADEN i AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Den danske landsholdsspiller Andreas Bjelland er netop blevet skadet i Brentfords kamp mod Millwall, som han allerede efter få minutter måtte forlade langsomt humpende og tilsyneladende med en skade i venstre knæ.

Den noget aparte episode indtraf allerede efter et minuts spil og kostede oven i købet et mål.

Den 29-årige stopper modtog i venstre side en aflevering fra sin målmand og havde egentlig god tid til at tage bolden ned og se op, men hans førsteberøring kiksede lidt, og så måtte han sætte af efter bolden for ikke at miste den til en fremstormende modstander.

Her sker det efter bare et minuts spil. Desværre for Brentford på et sted, hvor det koster et mål. Screenshot: TV3 Sport

I duellen mellem de to sker noget, som er svært at se, men bolden var tabt, og fejlen blev straffet med en scoring umiddelbart efter.

Andreas Bjelland er tydeligt frustreret, da han må opgive at fortsætte. Han bliver skiftet ud med Chris Mephan.

Som stamspiller i det danske centerforsvar går han formentlig glip af de kommende to venskabskampe mod Panama og Chile den 22. og 27. marts.

Andreas Bjellands karriere har i forvejen været præget en række skader i både FC Twente og Brentford, hvor han i 2015 blev opereret for ledbåndsskader i netop sit venstre knæ.

Landsmanden Emilano Marcondes er i øvrigt startet inde for første gang i en ligakamp efter vinterens skifte fra FC Nordsjælland.

Skidt nyt for Danmarks landshold? Bjelland skadet i begyndelsen af Millwall-Brentford. https://t.co/Tc0740YTiH — Troels B. Thøgersen (@TroelsBagerT) 10. marts 2018

Hope that's not the end of his World Cup aspirations...#Bjelland @BrentfordFC — PJH (@PJAitch) 10. marts 2018

Se også: Dansk udlands-professionel smider penge i Superliga-klub