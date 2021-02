Hvordan kan det lade sig gøre? Succes stik mod sund fornuft

Selv om Thomas Frank og Brentford lige nu er på en lille slingrekurs, så er det faktisk imponerende, hvad der foregår i den nordlige del af London.

Efter at have solgt sine to største profiler (Ollie Watkins og Said Benrahma) for 500 mio. kr., har Brentford derudover været uden to af holdets største profiler i store dele af sæsonen.

Hverken anfører Pontus Jansson eller Christian Nørgaard har spillet nogen særlig rolle på holdet i denne sæson.

Alligevel har Thomas Franks tropper igen formået at blande sig i topstriden i Championship.

Christian Nørgaard er en af de vigtigste brikker hos Brentford, men han har blot spillet otte kampe i denne sæson. Til højre ses Said Benrahma, der blev solgt til West Ham efter sidste sæson. Foto: Andrew Couldbridge/Ritzau Scanpix.

Og det strider lidt mod den sunde fornuft, at Thomas Frank bliver ved med at levere flotte resultater i Brentford.

Brentford er langtfra klubben, der bruger flest lønkroner i Championship. Normalt er det nemlig sådan, at dem med flest penge oftest leverer de bedste resultater.

- Jeg tror, vi kan levere så godt, fordi vores fundament er blevet meget stærkere. I forrige sæson mistede vi ti spillere. Før denne sæson mistede vi to profiler. Det har en stor betydning, at vi nu har et projekt, der både er solidt og holdbart, mener Thomas Frank.

Han erkender dog, at der ikke er nogen garantier, når han til starten af en ny sæson skal begynde genopbygningen af sit hold, efter flere profiler bliver solgt til klubber på et højere niveau.

- Det er klart, at vi ikke vidste, at Ivan Toney ville fortsætte med at score mange mål i en liga på et højere niveau. Så på den måde har vi ingen garantier for, at vi med sikkerhed kan fastholde niveauet, medgiver han.

Thomas Frank har været i Brentford siden 2016. Først som assistent og siden 2018 som cheftræner. Da han fik det job, tog han Brian Riemer ind i rollen som sin assistent. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix.

Opstigningen til toppen har givet et par bump på vejen med to nederlag i træk efter en stime på 21 kampe uden at tabe.

- Nu har jeg været her i flere år. Og jeg må bare sige, at Championship er en ubarmhjertig liga.

- Slipper du foden fra gaspedalen, så mærker du det. Du skal være ekstremt fokuseret hele tiden, siger Thomas Frank og uddyber:

- Vi har 16 kampe tilbage, og jeg tror, det er den mest jævnbyrdige liga i Europa. Forskellen på nummer 1 og nummer 16 er forsvindende lille, påpeger han.

Thomas Frank vil være meget skuffet, hvis ikke Brentford havner i top-6. Oprykning vil han først tale om, når han ser stillingen fire-fem kampe før sæsonen slutter. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Derfor er oprykning heller ikke et tema endnu hos Thomas Frank og hans assistent Brian Riemer.

- Stil mig spørgsmålet, når der er fire-fem kampe tilbage af sæsonen, så ved jeg, hvor vi står til den tid.

- Men som sæsonen har udviklet sig, så er jeg meget tilfreds med, at vi står med 57 point efter 30 kampe.

- Jeg vil gå så langt at sige, at det vil være skuffende, hvis vi ikke havner i top-6. Men oprykning taler vi ikke om. Der er alt for mange kampe igen, pointerer Thomas Frank.

Frank om danskerne Henrik Dalsgaard - Han er den type spiller, der altid præsterer til 7/8 på en skala til 10. Stabilit og solidt. - Han er jo den stille nordjyde, men jeg synes virkelig han er vokset markant som en lederfigur. Han tager et stort ansvar på vores hold. Mads Bech - Før sæsonen var vi i tvivl om, vi skulle satse på ham eller Julian Jeanvier. Vi udlejede Jeanvier og har været imponeret over Mads Bechs udvikling. I fraværet af vores anfører Pontus Jansson har han virkelig været stærkt spillende. - Mads har et stort potentiale og har vist sig meget mentalt stærk. Jeg er meget imponeret over hans udvikling. Mathias Jensen - Han har virkelig løftet både sit bund- og topniveau. Han er i gang med en meget stor sæson for os. - Han dikterer vores offensive spil og er en af de få midtbanespillere, der kan sende bolde bag modstanderens bagkæde. Christian Nørgaard - Han har været meget uheldig i denne sæson. Han kom tilbage fra en skade og fik tilbagefald. Derfor har vi været forsigtige med ham. - Christian er meget vigtig for os, og vi håber han kan være med igen inden for en-to uger. Og måltyven - Ivan Toney - Vi har formået at erstatte Ollie Watkins med en angriber, der også scorer mange mål. - Vi havde ingen garantier, da vi hentede Toney i den tredjebedste række, men han har altid været en dygtig afslutter. Han har virkelig vist sine kvaliteter for os i feltet. Toney er topscorer i Championship med 24 træffere. For Toney er de mange scoringer dog ikke uvant. I sidste sæson scorede han 24 træffere for Peterborough i den tredjebedste række i England. Vis mere Luk

Skuffet Frank: - Ikke City, Liverpool eller Bayern

Her er Franks succesformel