Hylder dansk mirakelmager: Han har været exceptionel

For et år siden rykkede danske Jonas Lössl ud af Premier League med Huddersfield Town, men landsholdskeeperen fulgte ikke 'The Terriers' med ned - i stedet rykkede han til Premier League-klubben Everton på en treårig kontrakt.

Men danskeren har stået bag den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford, og i januar tog han derfor en beslutning om at forlade Liverpool-klubben kortvarigt. Nu er han tilbage i kassen i Huddersfield på en lejeaftale - og Lössl har leveret for klubben fra the Championship.

Danskeren har leveret fire clean sheets i de sidste fem kampe, og han har været en sikker sidste skanse for en klub, der kæmper for overlevelse og er tre point foran Hull, der ligger under stregen.

Senest mod Sheffield Wednesday var Lössl med en vidunderlig redning direkte årsag til, at man kom fra Sheffield med et point.

Manager Danny Cowley er ikke overraskende meget tilfreds med den 31-årige dansker.

- Jonas har været exceptionel. Han kommer med en masse erfaring, ro og har en stor udstråling, både på og uden for banen.

- Han er en rigtig intelligent fyr, som deler sin mening, og det er altid en mening, der er værd at lytte til.

- Det er en kæmpe fornøjelse at have ham her, og jeg ved, at en vigtig del af at få ham hertil handlede for os om, at han har Huddersfield i sit hjerte.

- For mig var det, hvad januar (transfervinduet, red.) handlede om. At sikre, at vi fik folk ind, som har Huddersfield Town i deres hjerter, for entusiasme smitter, og det samme gør kærlighed, siger manager Danny Cowley til Examiner Live.

Manageren peger slutteligt på, at Jonas Lössl hurtigt faldt ind på holdet og i omklædningsrummet.

- Han har givet meget til gruppen, og vi elsker, at han er her. Samtidig er han en skidegod målmand.

- Han har virkelig været en bonus for os.

Jonas Lössl og 'The Terriers' mangler at møde WBA hjemme fredag, inden der i næste uge er kamp mod Milwall i sidste runde. Lige nu har klubben tre point ned til Hull og Luton, begge er under nedrykningsstregen. Huddersfields målscore er en del bedre end Hull og Lutons, hvilket måske kan få betydning i sidste ende.

