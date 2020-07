Hylder danske Mathias efter eminent detalje

Brentfords måde at spille på - trods svære vanskeligheder - får rosende ord fra de britiske medier dagen efter sejren over Swansea. Mathias Jensen fremhæves

Thomas Frank var manden bag taktikken, og Emiliano Marcondes scorede et af målene.

Men de to danskeres landsmand Mathias Jensen stod for kampens detalje, da han 11 minutter inde i onsdagens playoff-semifinale-returkamp i den næsten uendeligt lange Championship-sæson mod Swansea viste sit høje niveau.

Målmand David Raya havde opsnappet bolden efter et Swansea-frispark og satte hurtigt gang i spillet ved at finde Jensen i højre side - midt på egen banehalvdel.

Den tidligere FC Nordsjælland-profil tog bolden til sig, stoppede op og fik på et splitsekund overblik over situationen. I næste nu smækkede han kuglen videre. Men ikke ud til siden eller tilbage mod en sikker havn. Det havde været til at forstå. Brentford var trods alt bagud 1-0 fra det første opgør, og vi taler altså om kvalifikation til finalen om oprykning til Premier League og dermed læssevis af millioner britiske pund i klubkassen.

Iskold Watkins

Mathias Jensen hamrede bolden fremad. Fladt og hårdt. Og den kilede sig vej gennem det walisiske forsvar lige i fødderne på kollegaen Ollie Watkins, der godt nok havde tre modstanderne i haserne, men ellers var så godt som alene med modstanderens målmand. Watkins var så kølig, som han igen og igen har været i denne sæson.

Og så var alt lige.

Mathias Jensen yderst til venstre jubler sammen med Bryan Mbeumo, Rico Henry, Christian Nørgaard efter Mbeumos scoring til 3-0. Foto: Mark D. Fuller/Ritzau Scanpix

Brentford vandt opgøret 3-1, Marcondes scorede, og Frank røg i totterne på en modstander i overtiden (den vender vi tilbage til nederst i artiklen). Men efterfølgende var Mathias Jensens aflevering blandt de mest omtalte detaljer i den ellers underholdende kamp.

- Hele aftenen drev Jensen gæk med Swansea, og her leverede han den slags forsvars-splittende aflevering - godt og vel 60 meter stort set langs jorden, ned gennem midten af banen - som du har lyst til at se igen og igen. Det var en aflevering med sin egen umulige koreografi, lige hen til det perfekte og veltimede løb fra Watkins, der afsluttede med en lejemorders kølighed, skrev avisen The Guardian.

The Sun lagde sig i samme spor:

- Det handlede alt sammen om den aflevering. Mathias Jensens forsvars-splittende bold fra midtbanen var som at tråde en nål, skrev avisens udsendte malerisk.

'Derfor blev det så underholdende'

Sky Sports var omvendt svært imponeret af Brentford og Thomas Franks disciplinerede evne til at holde sig til de principper og den taktik, man har stået ved gennem grundspillets første 46 kampe og siden kampene mod Swansea. Også selvom det op til onsdagens kamp var blevet til uhørte tre nederlag i træk.

- Brentford gjorde det på en måde, der er deres egen. De ændrede ikke noget som helst over de to kampe, og jeg tror, at det var medvirkende til, at det blev så underholdende, skriver den professionelle fodboldspiller Jobi McAnuff, der agerer ekspert for tv-stationen.

Fuldstændig ekstremt: ALT for mange

- Nogle gange når man jagter et resultat, er der en tendens til at ty til for direkte spil for hurtigt, men de veg ikke fra den måde, de ønsker at spille på, deres filosofi, og derfor blev det så fantastisk en omgang, skriver McAnuff.

Hans kollega, den tidligere topspiller Liam Rosenior, lægger sig op ad den holdning og kalder det 'en fremragende reklame for Englands næstbedste række, The Championship'.

- Vi fik set, hvorfor Brentford har været forrygende hele sæsonen - og i særdeleshed Watkins. (...). Thomas Frank må virkelig være henrykt over samtlige spillere i sin trup.

Og så tilbage til Frank, der i overtiden pludselig viste nye sider af sig selv, da han ud af det blå befandt sig midt i et ophidset skænderi med Swanseas Connor Roberts.

Frank havde fået fat i bolden, der var røget til indkast. Han lod den nonchalant glide ud af hænderne om bag sig - sandsynligvis i forsøget på at trække spillet et par sekunder.

Thomas Frank røg i totterne på en modstander i overtiden af opgøret mellem Brentford og Swansea 1 af 3 Foto: Catherine Ivill/Getty Images 2 af 3 Foto: Catherine Ivill/Getty Images 3 af 3 Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Da Roberts hurtigt fik fat i læderet, forsøgte Frank angiveligt at få flere sekunder til at gå ved at hidse sig op. De røg i totterne på hinanden, men i løbet af få øjeblikke blev parterne adskilt, og den hastigt tyggegummi-gumlende Frank havde igen fokus på at få lukket af inde på banen i de døende sekunder. Det kostede et gult kort, men det er træneren nok ligeglad med.

The Guardian skrev i øvrigt følgende i de første timer efter slutfløjtet:

- Hvis Brentford skal bryde med traditionen (har misset otte oprykninger af otte mulige efter tabte playoff-finaler i historien), får de ikke meget bedre vilkår. De kan ikke få meget bedre angrebstrioer end Saïd Benrahma, Ollie Watkins og Bryan Mbeumo. Få bedre midtbanestrateger end Mathias Jensen, få bedre ejere end den visionære Matthew Benham og få bedre managere end Thomas Frank, der har tvunget Brentford til at drømme stort og til at skrive et nyt kapitel i klubbens skattede historie.

Torsdag aften finder Brentford ud af, om det er Cardiff City eller Fulham, der venter i finalen på tirsdag.

Se også: Storklub med vildt job-opslag

Se også: Utrolig historie bag kongemål

Se også: Stjerne sviner 'bange' Schmeichel

Se også: Sælger penthouselejlighed: Giver 300.000 i rabat