I aften starter Franks milliard-krig

- Premier League er drømmen for alle, men vi kan slet ikke løbe rundt og fokusere på, hvor mange penge der står på spil, siger Thomas Frank, der for andet år i træk er med i den afgørende fase om oprykning

Nu står Thomas Frank her så igen.

Med næsen i sporet til Premier League.

Belært af sidste års store skuffelse og finaletabet til Fulham får han en ny chance for at bringe Brentford ind i det bedste selskab på den engelske fodboldscene.

Forhindringen på vejen er to semifinaler mod Bournemouth, inden en mulig finale mod enten Swansea eller Barnsley venter på Wembley 29. maj i den enkeltstående kamp i fodboldverdenen, hvor der står mest på spil: Én milliard kroner.



Truslen fra Bournemouth Thomas Frank og Brentford møder Bournemouth over to kampe i semifinalen i jagten på Premier League. Her er tre af dem Thomas Frank har et ekstra øje på: Philip Billing - Han har virkelig imponeret mig, specielt den sidste tredjedel af sæsonen både med mål og assist. En del af Bournemouths offensive spil går gennem ham. Arnaut Danjuma - Han er efter min opfattelse klart den bedste venstrekant i Championship. Han er hurtig, uhyggelig i mand-mod-mand duellerne og så er han meget målfarlig. 15 mål fortæller alt om træfsikkerheden. Dominic Solanke - Den tidligere Liverpool-spiller har fået gang i målscoringen i denne sæson. Fire mål i de seneste otte kampe og et samlet total på 15 træffere for sæsonen. Vis mere Vis mindre

Glem alt om pengene

- Det er store kampe, der bliver afgjort på marginaler. Og ja, det er rigtig mange penge, der er på spil.

- Lige nu gør vi alt, hvad vi kan for slet ikke at tænke på de penge. For gør vi det, fjerner det fokus fra det vigtigste: Vi skal præstere på banen.

- Derfor fylder Premier League og den milliard, som står på spil, intet hos os. Lige nu tænker jeg udelukkende på, hvordan vi samlet kan vinde semifinalen og kvalificere os til finalen, siger Thomas Frank til Ekstra Bladet.

- Vi står et bedre sted nu, end for ét år siden, mener Thomas Frank, der erkender, at det bliver de små marginaler som afgør om Brentford rykker i Premier League. Foto: Lars Poulsen.

Udgangspunktet for Frank i år er lidt bedre end samme tidspunkt sidste sæson.

Brentford har nemlig momentum. Fire sejre i træk og de 12 seneste kampe uden nederlag.

For andet år i træk er Thomas Franks mandskab det mest scorende mandskab i Championship. Læg dertil et total på 87 point for sæsonen, hvilket er seks bedre end sidste sæson, hvor de også endte som nummer tre.

- Den erfaring, vi fik fra sidste år, sammenholdt med den stabilitet, vi har vist, betyder, vi står et godt sted.

- Men når vi nu står i en semifinale og jagter det ultimative, så ved vi også, at det er de helt små marginaler, der afgør de her kampe, påpeger Thomas Frank.

Brian Riemer og Thomas Frank udgør et stærkt trænerpar i Brentford. For andet år i træk har de bragt klubben ind i de afgørende kampe om oprykning til Premier League. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

På trods af alt det, der står på spil, bliver de afgørende oprykningskampe uden hjælp til dommerne fra VAR. Og det er fuldstændigt uforståeligt for Thomas Frank.

- Det havde været helt naturligt at bruge VAR i semifinalerne og i finalen.

- Jeg har forsøgt, men må erkende, at det her handler om politik på et højere plan. Når der nu står så meget på spil både sportsligt og ikke mindst økonomisk, så forstår jeg ikke, hvorfor dommerne ikke kan få hjælp fra VAR.



- Vi må ikke håbe, at dommertrioen overser en fejl, der får fatale konsekvenser, påpeger Thomas Frank.

Franks fire nøglespillere Hvis Brentford skal rykke op i Premier League, hviler meget på skuldrene af fire nøglespillere: David Raya Den spanske keeper svigtede i oprykningsfinalen sidste sæson mod Fulham, men han har leveret en forrygende sæson med mange stabile præstationer. Han har leveret mange, afgørende redninger. Pontus Jansson Svenskeren, der er anfører og holdets lederskikkelse, har haft en skadeplaget sæson. Han sad ude i to en halv måned i starten af året, men er nu vendt tilbage og har stabiliseret bagkæden. Han er en type, der altid går forrest. Christian Nørgaard Han sad ude fra oktober til slutningen af februar. Det kan få positiv betydning nu, hvor sæsonen skal afgøres og hans form har ramt et højt, stabilt niveau. Efter systemskiftet til 3-5-2 er han rykket ned i det centrale forsvar som den midterste styrmand. En rolle han udfylder til perfektion, fordi han med sin teknik og overblik er ekstremt dygtig til at læse spillet. Ivan Toney Topscoreren, der slog rekorden for flest scorede mål i Championship med 31 træffere, har leveret en gigantisk sæson. Knivskarp i feltet og en unik evne som afslutter. Han kan blive afgørende for om oprykningen kommer i hus. Vis mere Vis mindre

Christian Nørgaard (nummer to fra venstre) har fået en ny rolle som en slags libero hos Brentford. Det fortsætter han formentlig med i de afgørende oprykningskampe. Foto: Tim Goode/Ritzau Scanpix

Systemskifte og Nørgaard i ny rolle

I løbet af foråret har Thomas Frank med stor succes skiftet system, så Brentford nu spiller 3-5-2. Og det har betydet, at Christian Nørgaard optræder i en ny rolle som en slags libero.

- Christian er midtbanespiller, men han har fungeret rigtig godt centralt i forsvaret den seneste tid. Han optræder med stor autoritet og overskud.

- Vi har samtidig fået lukket af, så der kun er scoret seks mål mod os de seneste 12 kampe. Det har Christian en stor andel i, forklarer Thomas Frank.

Han besluttede at ændre system, da de to normale backs – Henrik Dalsgaard og Rico Henry – blev skadet.

- Premier League er selvfølgelig en drøm, som vi jagter. Men vi må først tænke på at besejre Bournemouth, siden vinde finalen, før vi kan glæde os, siger Thomas Frank.

Den første semifinale spilles mandag i Bournemouth. Brentford har hjemmekamp på lørdag, mens finalen om oprykning afvikles 29. maj.