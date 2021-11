I det røde felt over dansker-episode

Emil Riis fik lørdag en hovedrolle med en kontroversiel assist. Se episoden her

Fulham-spillerne var rasende og ville have målet annulleret.

I lørdagens Championship-kamp mellem Preston North End og Fulham fik hjemmeholdets Emil Riis en noget tilfældig hovedrolle.

Preston North End var bagud 0-1 med små 20 minutter igen.

På et hjørne headede Prestons Ched Evans på mål. Inde på stregen ramte bolden danske Emil Riis på begge hænder, inden Evans fik bolden i mål med skulderen eller den øverste del af armen.

Fulham-lejren fløj op i i hovedet på dommer Chris Kavanagh, der ikke havde mulighed for at få VAR-hjælp, da det ikke er tilgængeligt i Championship.

Aleksandar Mitrovic, målmand Marek Rodak og Harry Wilson mente, at målet ikke burde gælde. Dommer Kavanagh var dog ikke enig. Screenshot: TV3 Sport

Dommeren rørte flere gange ved sit headset og holdt sig for munden, da det tydeligt lignede, at han kommunikerede med sit dommerteam. Beslutningen blev dog ikke ændret.

Mål! Og 1-1 på Prestons hjemmebane Deepdale.

Der blev ikke scoret yderligere i opgøret, og det kontroversielle mål endte derfor med at få stor betydning.

Emil Riis har scoret 12 mål i 24 kampe i denne sæson. Ekstra Bladet har tidligere i november talt med ham om succesen.

